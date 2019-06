Szombathely megadja az OMSZ által kért 32 millió forintot orvosi ügyeletre

Megadja az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) által az orvosi ügyelet működtetésére kért 32 millió forintos többlettámogatást Szombathely közgyűlése.Korában lapunk is beszámolt róla, hogy Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP) polgármester múlt szerdán az MTI-t arról tájékoztatta, hogy az OMSZ három hónapos határidővel felmondta az önkormányzattal kötött szerződést arra hivatkozva, hogy a orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása - a megnövekedett költségek miatt - a mentőszolgálatnak veszteséget okoz.Hozzátette: az általa beterjesztett költségvetési javaslat tartalmazta az OMSZ által kért emelt összegű önkormányzati támogatást, de azt a közgyűlés ellenzéki többsége nem hagyta jóvá, így végül nem került be az elfogadott költségvetésbe.Nemény András, az Éljen Szombathely-MSZP-DK-Együtt-frakció vezetője az MTI-nek azt mondta, ugyanannyi támogatást szavaztak meg, mint amennyi a múlt évi költségvetésben volt, csupán arra a 32 millió forintra kértek magyarázatot, amennyivel az OMSZ több pénzt kért a szolgáltatásért, amit - szavai szerint - helyi háziorvosokkal látnak el.Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója a polgármesternek és a képviselőtestület tagjainak írt - azóta nyilvánosságra is került - levelében azt írta, tavaly 16 millió forint veszteséget okozott a mentőszolgálatnak a szombathelyi orvosi ügyelet ellátása, amit a várható béremelés és létszámemelés várhatóan idén megduplázhat.Hozzáfűzte, hogy "állami költségvetési szervként az OMSZ számára az alapfeladatukra biztosított forrás célhoz kötött, így azt a legjobb szándékuk ellenére sem fordíthatják a meghatározottaktól eltérő célokra".A főigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a szombathelyi háziorvosi ügyelet ellátásának biztonsága - a határidő lejárta után - véleményük szerint aggodalomra adhat okot, amire szerinte sürgősen megoldást kell találni.Nemény András úgy fogalmazott, az orvosi ügyeletnek mindenképpen működnie kell, ezért oda kell adni a pluszpénzt, de azt az ügyeletben dolgozók béremelésére kell fordítani.Illés Károly (Fidesz) alpolgármester szerint az ellenzéki koalíció politikai kármentést végez, hiszen a polgármestr eredeti javaslatát fogadták el.Ipkovich György (Éljen Szombathely-MSZP-DK-Együtt) kijelentette: az OMSZ-szel kötött szerződés egykor kedvező volt a város számára, de most már drágának tűnik, ezért szerinte meg kell vizsgálni, hogy a város hogyan tudja olcsóbban működtetni azt, de a kérdésről már az új közgyűlés döntsön majd.