Színre lépett az új Credo - fotókon mutatjuk az új, megyénkben készült buszt

Így 15 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyaszt, ennek köszönhetően 8,5 tonnával alacsonyabb az éves CO2-kibocsátása. A 13 méteres buszban 55 ember ülhet le, de a jármű álló utasokat is szállíthat. Az utasok olyan extráknak örülhetnek az Inovell + fedélzetén, amelyek eddig nem voltak jellemzők az itthon közlekedő buszokra. Például dönthető és oldalirányban széthúzható üléseket szerelnek a járművekbe; utóbbi extrák évek óta megtalálhatók a Credo-buszokban.Túl minden extrán a legfontosabb az utasok épségét szavatoló több lábon álló biztonsági rendszer. "A busz vázszerkezete teljesíti a legszigorúbb szilárdsági követelményeket, az utasüléseket hárompontos biztonsági övvel láttuk el. A járművezető világszínvonalú vezetéstámogató rendszerekre támaszkodhat. Többek közt vészfékasszisztensre, távolságtartó tempomatra és sávelhagyásra figyelmeztető rendszerre. Ezek szükség esetén beavatkoznak a balesetek elkerülése vagy súlyosságuk csökkentése érdekében" – hangsúlyozta Tormássy Attila, aértékesítési és marketing vezetője.Napjaink közlekedésbiztonsága mellett a zöld szempontok is hatványozottan fontosak. Az ultrakönnyű Inovell + kategóriájában a legkönnyebb autóbusznak számít világviszonylatban is. Az új busz koncepciója összhangban van azzal az európai törekvéssel, hogy az új teherautók és buszok által kibocsátható szén-dioxid mennyiségét 2025-re 15 százalékkal, 2030-ra 30 százalékkal kell leszorítani a 2019-es szinthez képest. Így próbálják a légszennyezés miatti évi 400 ezer (!) korai európai halálesetet csökkenteni.

A busz teljes vázszerkezete és fém alkatrészei, futóművei, sebességváltója, valamint műanyag komponensei és az üveg gyártmányok mind magyar termékek. Vételárához viszonyítva csupán 20-25 százalék az import részaránya"

– közölte Tormássy Attila. Az Inovell +-t helyközi, távolsági és különjáratnak is be lehet vetni. Sokoldalúsága növeli a gazdaságosságot, sőt, a gyártó szakemberei szerint megoldást jelenthet a járművezetők vészes hiányára.

Arra szeretnénk ösztönözni a busz jövőbeli használóit, hogy a megosztásos gazdaság modelljéből induljanak ki és így egymással megosztva vegyék igénybe a járművet. Ennek révén érjenek el nagyobb kapacitáskihasználást ugyanazzal a busszal, miközben egy sofőrt alkalmaznak"

– mondta végezetül Tormássy Attila.