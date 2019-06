Szerte a világból - olasz, japán, dél-koreai, török és szerb diák vendégeskedik megyénkben - fotók

Árpi, Alíz és Naho, a kópházi család japán `lánya´.

Azok a családok, amelyek külföldi diákot fogadnának, az AFS budapesti irodájához vagy megyei önkénteseihez fordulhatnak felvilágosításért, illetve a szervezet hivatalos oldalán szerezhetnek információkat. Az önkéntes családok számára az AFS támogatást nyújt, amely a diák utazási költségeit, iskolai étkezését, betegség- és balesetbiztosítását, gyógyszereit fedezi. A cserediákok fogadásának nincsenek szigorú követelményei, fontos azonban, hogy egy család azért döntsön egy külföldi diák befogadása mellett, mert kíváncsi egy más országból érkező emberre.

Idén nyáron 14 országból több mint száz cserediák érkezik Magyarországra a 2019/2020-as tanévre az AFS Nemzetközi Csereprogram Alapítvány szervezésében. Közülük négy külföldi középiskolás már biztosan Győr-Moson-Sopron megyében ismerkedhet majd meg Magyarország kulturális és társadalmi értékeivel.További diákok, elsősorban thaiföldi és török középiskolások számára toboroz önkéntes családokat a megyéből is a világ legnagyobb és legrégebbi nemzetközi diákcsere-szervezete, az American Field Service (AFS), amely július végéig várja azon családok jelentkezését, akik szívesen befogadnának cserediákot vagy cserediákokat a következő tanévre.A férjével és három gyermekével Mosonmagyaróváron élő és pilates oktatóként dolgozó Varga Mária családja egyik napról a másikra döntötte el, hogy erre a tanévre befogadja az olasz Abigailt. "Néhány éve a barátaink is otthont adtak egy thaiföldi cserediáknak, de mi csak tavaly csöppentünk bele ebbe az egészbe" - meséli Varga Mária. "Mivel október végén az AFS új családot keresett Abigailnek, mindössze három nap gondolkodás után eldöntöttük, hogy azonnal befogadjuk őt. Tudtuk, hogy ez az olaszul tanuló nagyobbik lányunknak is jó lehetőség lesz a nyelvgyakorlásra" - tette hozzá.A kópházi Borosné Gréczy Zsanett egyetemi évei alatt maga is élt cserediákként külföldön, így természetes számára, hogy családjával idén már a hetedik külföldi középiskolást fogadják be. "Az eddig megismert thai, olasz, indiai, ausztrál, egyiptomi, török és japán fogadott gyerekeinknek köszönhetően már a saját gyermekeim számára sem jelent gondot más nyelven megszólalni, külföldiekel beszélgetni" - mondta Zsanett.A nyelvgyakorlás azonban csak az egyik ok, amiért megéri befogadni egy cserediákot. "Sokakban felmerül, hogy szeretnének eljutni a világ egyik távoli pontjára, szeretnének beszélni az ottaniakkal, megtanulni a nyelvüket, megismerni a kultúrájukat. Aki cserediákot fogad, annak ez megadatik – anélkül, hogy egy fillért is költene az utazásra. Cserediák-fogadással kinyitjuk a nagyvilágot a családunk előtt: új ételeket próbálhatunk ki, új szavakat tanulhatunk meg és életre szóló barátságokat köthetünk olyan emberekkel, akikhez különben nem sok közünk lenne" - mondta Vajda Ágnes, az AFS Magyarország nemzeti igazgatója."A gyerekeim sokkal elfogadóbbak lettek a más anyanyelvű emberekkel szemben, így egyáltalán nem jelent gondot a számukra a külföldiekkel történő kapcsolatteremtés" - hangsúlyozta a két kisfiával Sopronban élő Simonfi Katalin. Aligha kell magyarázni, mekkora előnnyel indul az életben a gyerekünk, ha otthonosan mozog nemzetközi környezetben: ha amellett, hogy tökéletesen beszél egy-két nyelvet, még a közös hangot is könnyen megtalálja a más kultúrájú munkatársaival, hatékonyan tud velük együtt dolgozni, ráadásul nyitottan áll az újdonságokhoz.A racionális előnyök mellett a cserediák-fogadás érzelmi szempontból is meghatározó élményt jelent a családoknak. "A fogadott gyermekeink ugyanolyanok számunkra, mint a sajátjaink, ezért ugyanúgy is kezeltük őket: nem vendégként, hanem családtagként. A gondjaik és az igényeik is ugyanolyan fontosak számunkra, de ugyanazt is vártuk el tőlük, amit a saját gyermekeinktől" - hallottuk az Ikrényben élő és villamosmérnökként dolgozó Takács Tamástól, akinek három saját gyermeke van, illetve egy japán és egy olasz cserediák "apja" jelenleg."Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a külföldi gyermekeinkkel. A japán fiam tervei között szerepel a magyarországi továbbtanulás, reménykedünk, hogy bejut az egyetemre, és ismét találkozhatunk. Az olasz lányommal pedig idén együtt nyaralunk majd a Balatonnál" - fűzte hozzá Takács Tamás."Mi általában távol-keleti cserediákot fogadunk, mert ők teljesen különböznek az európai fiataloktól. Mindig izgalmasak velük az ünnepek, például a karácsony vagy a húsvét, mert egyáltalán nem tudják, hogy ezek miről szólnak" – tudtuk meg Simonfi Katalintól, aki éppen ezért az elmúlt hét évben főként thaiföldi, japán és dél-koreai cserediákoknak adott otthont."A viselkedésüket nagyon meghatározza a kultúrájuk. Általánosságban igazak a sztereotípiák: az olaszok vidámak és hangosak, a japánok szófogadóak, a törökök nagyon közvetlenek és nem igazán szabálykövetők, a thaiok csendesek, nehéz kifürkészni az érzelmeiket" – osztotta meg tapasztalatait Borosné Gréczy Zsanett.A megyei családok többsége szerint ismerőseik elsőre szokatlannak találták, hogy részt vesznek a cserediákprogramban. "Korábban mi is éltünk külföldön, élveztük egy másik ország megismerését, ezért szerettük volna a külföldet idehozni egy-egy cserediákon keresztül" – idézte fel emlékeit Borosné Grubits Anett. "Barátaink közül először többen is értetlenül fogadták a hírt, sőt, féltettek minket, hogy befogadunk egy vadidegent az otthonunkba. Később persze, ahogy megismerték a török és olasz fiamat, rögtön leomlottak a falak" – tette hozzá a soproni tanárnő.Hasonló tapasztalatokról számol be Simonfi Katalin is: "első alkalommal mindenki azt kérdezte, hogy mit kapunk ezért. Mostanra viszont már senkinek sem furcsa, hogy szinte minden évben velünk él egy cserediákunk is."