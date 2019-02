Szavazzon kedvenc orvosára! Mutatjuk a megyei jelölteket

Tavaly két győri orvos kapott Szent-Györgyi díjat: Dr. Fodor Gábor aneszteziológus (b) és Dr. Horváth Viktor (j) sebész. Felvételünkön Dr. Kardos Mária, a díj alapítója, Foki Nikolett, aki Dr. Fodor Gábort jelölte a díjra és Marcia Szent-Györgyi, a világhírű tudós özvegye látható (b-j). Fotó: H. Baranyai Edina

ide kattintva olvashatják, láthatnak galériát a díjátadóról. A tavalyi két díjazottal készített riportunkatolvashatják, láthatnak galériát a díjátadóról.

A Nobel-díjas tudós özvegye örül a díjnak



Szent-Györgyi Albert özvegye, Marcia Szent-Györgyi támogatja és figyelemmel kíséri a kezdeményezést. Tavaly ellátogatott a MTA székházában lévő Akadémia Klub Kodály-termében tartott ünnepélyes díjátadóra. Idén is itt adják át a díjakat.

Az utóbbi hetekben rengeteg jelölés érkezett a gyógyítás iránt elkötelezett, példaértékű munkát végző szakemberekre. Az adatok feldolgozása miatt a szavazás a tervezettnél később, előző hétvégén indult aoldalon. Összesen több mint 1200 jelölés jött. Közülük 700 doktorra voksolhatnak a páciensek március 16-ig.Azért kevesebb a szavazáson részt vevő orvosok száma, mint a jelölteké volt, mert egy orvost többen is ajánlhattak. Másrészt a díj alapítói minden orvost megkérdeztek, hogy részt szeretnének-e venni a kampányban. Mielőtt a lényegre térnénk – azaz a szűkebb pátriánkban gyógyító orvosok nevére –, érdemes szót ejteni a szavazás menetéről. A legfontosabb: egy e-mail címről csak egy szavazat adható. Bár orvost lehetett jelölni postai úton, a szavazásnál erre nincs lehetőség.Mint általában minden hasonló netes kampányban, a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj esetében is történtek visszaélések az elmúlt két évben. Hogy most ne történjen "ügyeskedés", a kiírók határozott lépéseket ígérnek. "Az orvosi díj informatikai csapata mindennap átnézi az érkezett szavazatokhoz tartozó e-mail címeket és amennyiben visszaéléseket tapasztal, úgy azokat a szavazatokat érvényteleníti" – hangsúlyozta Pál Fanni Noémi, a kampány kommunikációs munkatársa.Északnyugat-Magyarországról (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Fejér és Veszprém megyéből) 49 orvost jelöltek pácienseik. Győr-Moson-Sopron megyéből a következő orvosokra adhatjuk voksunkat:győri háziorvos, neurológus,mosonmagyaróvári háziorvos,győri bőrgyógyász,győri gyermekorvos,győri csecsemő- és gyermekgyógyász,mosonmagyaróvári szemész,soproni tüdőgyógyász,pannonhalmi háziorvos,győri nőgyógyász, onkológus, sugárterapeuta,mosonmagyaróvári szülész-nőgyógyász,hegyeshalmi háziorvos,győri belgyógyász, kardiológus,soproni diabetológus,bezenyei háziorvos,soproni urológus,győri urológus,győri szülész-nőgyógyász,soproni háziorvos,győri idegsebész,rábacsanaki és egyedi háziorvos. Érdekesség: egy éve is 20 Győr-Moson-Sopron megyei orvostpácienseik. Igaz, az idei nevek nagy része nem szerepelt tavaly.Komárom-Esztergom megyéből a következő orvosok vesznek részt a megmérettetésen:tatabányai háziorvos,tatabányai nőgyógyász. A Győrhöz sok szállal kötődő, Veszprém megyéhez tartozó Pápárólfül-orr-gégészt szintén jelölték.