Szakemberek tartottak bűnmegelőzési programokat Téten és Mosonmagyaróváron

Fotó: Rendőrség

Pénztárcáját, bankkártyáját, iratait ruházata belső zsebeiben, mások által nehezen hozzáférhető helyen tartsa!

Vásárláskor ne tegye tárcáját a bevásárlókocsiba, kosárba, jól látható helyre, mert ezzel növeli a tolvajok esélyeit!

Otthonában az ajtókat minden esetben zárja be, még ha csak egy percre is távozik a lakásból, akár csak a kertbe, az udvarra, vagy a szomszédba!

Bejárati ajtajára szereltessen jó minőségű biztonsági zárakat, láncot, amelyeket minden esetben használjon is!

Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt, nagyobb értékű, de nem mindennap használatos ékszereket!

Ha valaki hivatalos jelleggel érkezik otthonába, kérje el az igazolványát, hívja át a szomszédot, szükség esetén kérjen segítséget!

Soha ne adjon át pénzt olyan idegennek, aki bajba jutott rokonának megbízásából kéri azt Öntől!

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a rendőrség közös programsorozatának következő állomásain - 2019. április 17-én Téten, míg április 20-án Mosonmagyaróvár két helyszínén - beszélgettek bűnmegelőzési szakemberek a megjelent érdeklődőkkel egy csésze kávé mellett, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló témákról.A megyei rendőr-főkapitányság munkatársai Téten és Mosonmagyaróváron, egy-egy frekventált üzlet parkolójában várták a lakosokat. A vásárlókat a Mobil Bűnmegelőzési Centrum kisbusza mellett kialakított standnál szólították meg és kezdeményeztek velük párbeszédet, elsősorban vagyonvédelmi lehetőségekről.Mosonmagyaróváron emellett még egy helyszínen, a helyi piacon is találkozhattak a helyiek a Mobil Bűnmegelőzési Centrummal és a rendőrség szakembereivel. Itt a „Házhoz megyünk" program keretében a vagyonvédelmi tanácsadás mellett a kerékpárjukat is regisztráltathatták a lakosok az országos adatbázisba.A sok érdeklődőt vonzó rendezvényeken a szakemberek a trükkös lopásokra, a lakásbetörésekre és az idősek sérelmére elkövetett csalások megelőzésének lehetőségeire is figyelmeztették a megjelenteket.A helyszínen többek között az alábbi tanácsok megfogadását javasolták az előadók: