Sokan terveznek külföldi nyaralást

A bőnyi Felker Zoltánné tavaly Erdélyben volt társasúton, nagyon élvezte. A szervezett nyaralást részesíti előnyben. Fotó: Mészáros Mátyás

A bőnyi Felker Zoltánné nyár végén Szlovéniába utazik. Mióta nyugdíjas, minden évben igyekszik eljutni külföldre. „Korábban három műszakban dolgoztam, nem volt időm ilyesmire" – mondta lapunk rendszeres olvasója.Tíz év alatt negyedével nőtt a külföldi nyaralások száma a magyarok között, áll a Groupama Biztosító lapunknak küldött, 1000 ember megkérdezésén alapuló felmérésében. A magyarok több mint fele, 61 százaléka külföldi utazását 100 ezer forintnál kevesebből szeretné megúszni; az utazni vágyók majdnem húsz százaléka 100 és 300 ezer forintot szán nyaralására. Nyolc százalék 300 ezer forint felett tervez költeni, míg 3 százaléknak félmillió forintnál többe kerül a nyaralása.Tavaly a KSH adatai szerint a magyar turisták átlagosan 5,6 napot töltöttek külföldön, és naponta 16.900 forintot költöttek el. Pár napos külföldi útra évente eljut a megkérdezettek negyede. Nyáron majdnem az emberek fele tervez valamilyen külföldi nyaralást, pontosan 42 százalék. Az első számú célpont továbbra is Horvátország (27 százalék), majd következik Olaszország (12 százalék) és Görögország (8 százalék). Az utazók 60 százaléka tengerpartra indul ezen a nyáron is. A vízparttal nem rendelkező Ausztria szintén népszerű (5 százalék). Görögország a fiatalok és a nők körében kedvelt, majdnem kétszer annyi nő készül oda, mint férfi.A magyar alapvetően továbbra is autós nemzet, a megkérdezettek 39 százaléka ezt az utazási módot választja, ha külföldre megy, míg a busszal vagy vonattal utazók aránya csupán 21 százalék. Az utazók harmada repül, méghozzá leginkább a 36–50-es korosztály tagjai.„A hozzánk betérők számának növekedéséből úgy látjuk, hogy évek óta egyre többen utaznak" – nyilatkozta a Kisalföldnek Micsinai János, a győri székhelyű ÉTK Print utazási iroda vezetője. – Ez köszönhető például a repülőjegyárak csökkenésének, a jövedelmi viszonyok javulásának."Sokan utaznak, nem emelne ki egy korosztályt sem: most éppen egy 88 éves néni utazik irodájukkal. A nyugdíjasok leginkább körútra, társasútra mennek szívesen. Az irodavezető az autós célok között örök slágerként Horvátországot, Olaszországot, Montenegrót, Szlovéniát említi. De sokan keresik az újdonságokat is, most éppen a Peloponnészoszi-félszigetre indul új charterjárat, illetve Albánia friss desztináció. Azt is elmondta, hogy a megyei utazási irodák is megérzik, ha egy népszerű üdülőhelyen terrorakció történik. Onnét bizony egy időre eltűnnek a turisták.