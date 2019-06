Pünkösdi programok a megyében - Ajánló a Ladikos Fesztiváltól a főzőversenyekig

Fertőszentmiklós - Pünkösdi fesztivál

XIV. Börcsi Lovas Vigasságok, Horváth József Fogathajtó emlékverseny

Beled - XVI. Pünkösdi fesztivál



Hédervári Falunap

Levéli pünkösd

Mecsér - Ladikos Fesztivál

12. Soproni Tündérfesztivál

Vének - III. Jótékonysági Pörköltfőző Verseny

Pünkösdi programok a fertődi Esterházy-kastélyban

Pünkösdi Rózsa Napok - Sopronkövesd

– 06. 07., péntek: 16 óra: Kiállítás és fesztiválmegnyitó. 20 óra: Retro Party – Opitz Barbi, Desperado, Cory, Csordás Tibi, Kozmix (belépős), DJ Joko.– 06. 08., szombat: 7 óra: Horgászverseny (horgásztó). 8 óra: Kispályás labdarúgóverseny, FSE-pálya. 14 óra: Gyermekjátékok. 16 óra: Lariel Légtorna-bemutató. 17 óra: Diamant – Genius Tánciskola. 18 óra: MovementDance School. 19 óra: Big Mouse Band. Ingyenes bál a Music Club zenekarral.– 06. 09., vasárnap: 15 óra: Baráti főzés. Hanyi íjászok, Kapuvár – jurtaállítás, íjászbemutató. 16 óra: Kapuvári Hajdúk és Gartai Muskétások Hagyományőrsége. Bernadett Orientális Táncstúdió. 17 óra: Fricska táncegyüttes. 18.30 óra: Ferenczy György és az 1ső Pesti Rackák. Bál az Acustic 69 zenekarral (belépős).12 óra: Akadályhajtás. 15 óra: Ugrálóvár, népi játékok, szerencsepercek. 21 óra: Mongoose-koncert.A programok ingyenesek.Jótékonysági főzőverseny. 14 óra: Németh Rudolf és zenekara. 15 óra: Karsai klára. 16 óra: Aranykapu zenekar. 17 óra: Laci betyár. 18 óra: Hédervári asszonykórus. 18.15 óra: Néptánc – hédervári óvodások. 19 óra: Sobri Jóska színre lép – „Vásári komédia". 21.10 és 22.10 óra: Kelet Lányai hastánccsoport. 0 óra: Utcabál az LXear zenekarral hajnalig. Lesz még ugrálóvár, buborékfoci, arcfestés, dartsfutball és sportjátszótér is. Ingyenes.Közreműködik a Levéli Nyugdíjas Egyesület, a Heideboden Énekkar, a Levéli Huszárkórus, a HUNGARocky Táncegyesület, a Levéli Népdalkör, a Levéli Harmonikások, a Levéli Lábatlan, a Mi-Ti-Szó zenekar és az Átjáróház zenekar – Ekecs. A műsor után pünkösdi mulatság. Muzsikál Roby & Adél és akinek még kedve van!Ízelítő a programkínálatból: Diyar Van Derik, Dobroda zenekar, Dűvő együttes és Kubinyi Júlia, Fekete Bori és bandája, Lengyel László, Ripoff Raskolnikov és Nagy Szabolcs. Söndörgő. Az idelátogatókat ladikos lakoma – főzőverseny, bor- és pálinkakóstoló, folkkocsma, kézműves- és gyerekfoglalkozások, kirakodóvásár is várják.Koncertek, játékok, kézművesek és sok-sok zöld titok egy tündéri helyen! Díszvendég: a kockásfülű nyúl (és 40 évvel ezelőtti rajzolója, a soproni Richly Zsolt). Programok: tündéri táncok, viseletverseny, retró gyerekjátékok, kockásfülű kertmozi, mesélő Trabantok, óriás- és minibábok, Menő Manó-meccselő, családi piknikplacc, bőröndös barangolás, távcsöves felfedező.Nevezési díj: 2000 Ft. 10 óra: A főzés kezdete. 10–18 óra: Ugrálóvár, kézművessarok, palacsintaevés. Egész nap tombola. Továbbá Rába-Steiger-húzó verseny. 13.15 óra: Kolumbusz Band. 14 óra: Széchenyi István Egyetemi SE, Judo. 14.30 óra: Eredményhirdetés. 15 óra: Hortobágyi csikósbemutató. 16 óra: Varga Kitti és Kovács Martin duó. 17 óra: A Viktória Énekstúdió növendékei. 19 óra: DVB Party Music koncert. 20 óra: TBG zenekar.Június 7-10 között (péntek-hétfő) minden nap 9.00-18.00 óra között izgalmas programok várják az érdeklődőket.Június 7-én pénteken 14.00-17.00 óráig pünkösdi családi délután lesz a kastély gyermekfoglalkoztatójában. A program térítésmentes.Június 8-9-én szombaton 10.00 és 15.00 órakor „Az angolpark titkos élete" címmel parktúrák indulnak.Június 10- én, pünkösdhétfőn vezetett rózsakerti sétára várják az Esterházy-kastélyba látogatókat. Találkozási pont a rózsakert bejárata. A program 500 Ft-os belépőjeggyel látogatható, valamint regisztráció szükséges az info@eszterhaza.hu email címen maximum 20 főig. A séták eső esetén is indulnak.A Cziráky Margit Rózsakert minden nap 10.00-18.00 óráig látogatható 500 Ft-os belépőjegy ellenében.Ötödik alkalommal rendezi meg az önkormányzat a Pünkösdi Rózsa Napokat, azaz a Pünkövesdet a településen, ezúttal június 8. és 10. között. Szombaton a termelői piac már 8 órakor kinyit, az iskola udvarán pedig 9-től üzemel a ládavasút, azaz a családi vidámpark. Lesz vasútmodell-kiállítás az iskolában, a Kossuth utca 114.-ben 14 órakor megnyitják a rózsakertet, majd a Fa-Festészet-Forma című kiállítást, valamint a kaktuszok bemutatóját is. A tornateremben a Jelenetek egy házasságból című színpadi játék 17 órakor kezdődik. Oláh Ibolya akusztikus koncertje a piaci sátorban 20 órakor lesz, utána balkáni buliba várják a közönséget, ahol Tótfalu zenekara lép fel. Vasárnap a hagyományoknak megfelelően az elszármazottakat várják színes programokkal, délután pedig helyi és környékbeli egyesületek lépnek fel a piaci sátorban. Az alkotóházban 19.30-kor kezdődik Ecsedi Erzsébet önálló estje Egy asszony élete címmel. Egyedi élményt ígér Cseke Szabolcs koncertje 21 órától a rózsakertben. A kiállítások még hétfőn is nyitva lesznek, délután pedig Huzella Péter zenés gyermekműsora, Suhajda Attila örömzenéje, az Aradi–Varga Show és Badár Sándor műsora lesz a piaci sátor attrakciója. A programok ingyenesek.