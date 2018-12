Pénzes László szerint Magyarországon is lehet karriert építeni

Pénzes László, a megyei kereskedelmi és iparkamara mosonmagyaróvári térségi elnöke

Hatodszor szervezett a napokban a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara házi szakképzési versenyt a mosonmagyaróvári Haller- és Hunyadi-iskolában. A Karácsony Kupa című rendezvényen számos szakmacsoport mutatkozott be. A Hunyadiban szerdán a gépész-, építőipari, szépészeti és kereskedelmi szakmákkal lehetett ismerkedni. A Hallerban pedig csütörtökön a cukrász-, pincér- és szakácsszakmák mutatkoztak be.– A Karácsony Kupa célja, hogy a szakmát egy-két éve tanuló diákok profi szakemberek elé álljanak és megmutassák, hol tartanak a mesterség elsajátításában. A zsűri nem kritikát fogalmaz meg, hanem építő szándékkal jelzik a fiatal felé, hogy mire figyeljen. Ez egy visszajelzés a tanulónak, hogy hol tart most, és az általa készített produktumot miként látja egy szakértő – hangsúlyozta érdeklődésünkre Pénzes László, a kamara mosonmagyaróvári térségi elnöke. Arról is beszélt, hogy a csökkenő demográfiai mutatók mellett egyre kevesebb fiatal szeretne szakmunkásvégzettséget. Így az idősebb generáció után keletkező űrt egyre nehezebb feltölteni, nem beszélve arról, hogy a térségben Ausztria elszívó hatásával is számolni kell.– Egy magyar munkavállaló ma már nincs annyira kiszolgáltatva, mint külföldön. A hazai munkahelyek felszereltsége, tisztasága megállja a helyét a nyugatiakkal szemben, s a dolgozókat megbecsülik. Bérekben is igyekszünk versenyképes juttatást nyújtani – érvelt a hazai munkavállalás mellett az elnök. Hozzátette: céljuk megmutatni, hogy Magyarországon is lehet karriert építeni, egzisztenciát teremteni.– A Karácsony Kupát a Hunyadi-iskolában nyílt nappal kötöttük össze, ahová vártuk a mostani nyolcadikos tanulókat. Ugyanakkor pályaorientációs napot is tartottunk jelenlegi diákjainknak. Első órán az osztályfőnökökkel beszélgettek a témáról. Majd forgószínpadszerűen előadásokat hallgattak meg, melyet a rendőrség, a katasztrófavédelem, a Nolato, a mosonmagyaróvári egyetemi kar és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviselői tartottak – részletezte Rosta Béla, a Hunyadi-iskola igazgatóhelyettese.Kilenc szakmában, tizenegy kategóriában nyolcvan diák versenyzett a Hunyadiban.A Haller-iskolát Harangozóné Kovács Edina mutatta be tegnap a nyílt napra érkező diákoknak és szüleiknek. A látogatók megtekinthették a szaktantermeket. Karamellnyalókát és grillázsmasnit, csavart burgonyát alkothattak, de például a forró csokoládé készítésének rejtelmeibe is betekinthettek.