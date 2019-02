Öt olyan személyt fogtak el a rendőrök Győrtől Sopronig, akik rossz fát tettek a tűzre korábban

Közlekedésrendészeti ellenőrzés során 2019. február 12-én 3 óra 40 perckor igazoltatták a járőrök K. Norbert győri lakost, aki segédmotoros kerékpárjával közlekedett Győrben, a Csipkegyári úton. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a férfi járművezetés eltiltás hatálya alatt áll, továbbá ruházatából bűncselekményekkel összefüggésbe hozható tárgyakat találtak a rendőrök, ezért őt elfogták és a rendőrkapitányságra előállították.



Szintén igazoltatták R. Gergő túrkevei lakost, aki személygépkocsival közlekedett Győrben. Az ellenőrzés során derült ki, hogy őt a Mezőtúri Rendőrkapitányság, valamint a Debreceni Járásbíróság is eltiltotta a járművezetéstől. A járőrök a férfit elfogták és előállították.



A járőrök intézkedtek Á. Lajos Balázs győri lakossal szemben, aki gépjárműjével úgy közlekedett, hogy nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel, valamint ellenőrzése során felmerült az ittasság gyanúja is. A férfit a rendőrök elfogták és további mintavételre a rendőrkapitányságra előállították.



Egy győri áruházból érkezett bejelentés alapján a rendőrök a helyszínen elfogták C. Zsuzsanna győri lakost, aki számítástechnikai eszközöket próbált meg onnan eltulajdonítani, azonban őt a biztonsági őr az üzletből való távozásban megakadályozta. Az intézkedés során az is kiderült, hogy a nővel szemben a Győri Járásbíróság elfogatóparancsot adott ki, ezért őt a rendőrök elfogták és a kapitányságra előállították.



A Soproni Rendőrkapitányság járőrei igazoltatták H. Gábor Zsolt soproni lakost, akiről megállapították, hogy vele szemben körözés van érvényben, így őt elfogták és a rendőrkapitányságra előállították, majd a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe vitték.