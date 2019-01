Osztozhatnak a szülők az új osztrák adókedvezményen

Január 1-jétől változtak a gyermekekkel kapcsolatos adókedvezmények az ausztriai munkavállalói adóbevallásban: a korábbi Kinderfreibetragot és a Kinderbetreuungskostent kiváltja a Familienbonus Plus adókedvezmény.



A Fairwork program projektmenedzsere, Horváth Csaba segítségével gyűjtöttük össze a témában a legfontosabb tudnivalókat, amik érinthetik az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalókat is. Elsősorban valószínűleg az érdekli őket, mekkora kedvezményt jelent számukra a Familienbonus Plus. S azt fontos is tisztázni, hogy az a fizetendő jövedelemadót csökkenti. Mértéke attól függ, hogy a dolgozó gyermeke hol él és hogy mennyi jövedelemadót vonnak le a munkabéréből.



A kedvezmény teljes összege maximum ezerötszáz euró lehet évente gyermekenként. A csökkentett összeg maximum ötszáz euró lehet évente gyermekenként, ha a gyermek elmúlt 18 éves és tovább folyósítják utána a családi pótlékot. Alacsony jövedelemmel rendelkező egyedül keresők, gyermeküket egyedül nevelők esetén a Kindermehrbetrag maximum 250 euró lehet évente gyermekenként. (Ezek az összegek csak tájékoztató jellegűek, a kedvezmény maximális felső határát jelentik.) Kivételek

A Familienbonus Plus maximális összegei kizárólag akkor érvényesíthetők, ha van akkora számfejtett jövedelemadó, amiből a kedvezmény jóváírható. E szabály alól kivételt képeznek az alacsony jövedelemmel rendelkező egyedül keresők, a gyermeküket egyedül nevelők, akik esetében a Kindermehrbetrag jár, ami mint negatív adó a munkavállalónak visszatérítésre is kerülhet. S Magyarországon élő gyermek esetében a kedvezmény maximális mértéke a magyarországi árszínvonalhoz igazodik. Jogosultság

A Familienbonus Plus azon gyermekek után jár, akik után családi pótlékot folyósítanak és akkor igényelhető, ha a munkavállalónak jövedelemadót számfejtettek. Előnyök

Sok osztrákokhoz ingázó arra is kíváncsi, milyen előnyei vannak az új kedvezménynek a korábbiakhoz képest. A gyermekkel kapcsolatos rendkívüli terhek elismeréséhez (Kinderbetreuungskosten) képest előny például, hogy a Familienbonus Plust nem kell számlával igazolni. A kedvezmény felosztható a szülők között, így optimálisabban felhasználható. Közvetlenül a fizetendő adót és nem az adóalapot csökkenti, így teljes összege érvényesül. Igénylés

Év közben a munkáltatónak leadott E30-as nyomtatványon lehet igényelni a Familienbonus Plust. Így már idén havonta érvényesülhet, mivel a havi bérszámfejtésnél jóváírják a kedvezményt. Ám az E30-as nyomtatványon keresztüli igénylésre kizárólag az ausztriai lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkezők jogosultak.



Év végén a munkavállalói adóbevallás révén is érvényesíthető, az L1, L1k nyomtatványok kitöltésével. Ebben az esetben utólag egy összegben jut hozzá a kedvezményhez a munkavállaló, tehát a kifizetés legelőbb a 2019-es munkavállalói adóbevalláson keresztül 2020-ban történik. Kedvezményezettek

Lehetséges, hogy kizárólag az egyik szülő, az apa vagy az anya veszi igénybe a kedvezményt, de a szülők egymás között meg is oszthatják. Utóbbi esetben 18 év alatti gyermek után 750 euró jár mindkét szülőnek gyermekenként; 18 év feletti gyermek után 250 euró jár mindkét szülőnek gyermekenként.



A kedvezmény szülők közötti megosztása lehetővé teszi, hogy a maximális összegét teljes mértékben ki lehessen használni. Előfordulhat ugyanis például, hogy a dolgozó két gyermek után háromezer euró Familienbonus Plusra jogosult, de év közben csak ezerötszáz euró jövedelemadót vonnak le tőle. Így nem tudja kimeríteni, érvényesíteni teljes mértékben a kedvezményt. Viszont ilyenkor amellett, hogy az ezerötszáz euró adókedvezményt érvényesíti, a partnere igénybe veheti a kedvezmény fennmaradó részét. Azt azonban tudni kell, hogy ha csak az egyik szülő dolgozik Ausztriában, akkor a Familienbonus Plust kizárólag ő veheti igénybe. Külön élő párok

Külön élő szülők esetében a szabályozás szerint a kedvezményben való részesedés feltétele, hogy a külön élő szülő vagy családi pótlékban részesüljön, vagy gyermektartást fizessen. A külön élő szülők megállapodhatnak abban, hogy csak egyikük veszi igénybe a kedvezményt, annak teljes összegét, vagy fele-fele arányban megoszthatják azt egymás között. Megállapodás hiányában a kedvezmény automatikusan fele-fele arányban megosztásra kerül.



Amennyiben az egyik külön élő szülő viseli a gyermekkel kapcsolatos költségek döntő többségét (legalább ezer eurót gyermekenként), akkor a tíz év alatti gyermekek esetében a következő szabály él: a költségek nagy részét viselő szülő 1350



euró értékben veheti igénybe a Familienbonus Plust, a másik külön élő szülő pedig százötven eurónyi összegre jogosult. Ez a szabály 2021-ig van érvényben és kizárólag munkavállalói adóbevalláson keresztül érvényesíthető ily módon.



Amennyiben a tartásdíj fizetésére kötelezett fél nem fizeti a tartásdíjat, Familienbonus Plusra sem jogosult. Ebben az esetben a másik szülő jogosult azt teljes összegben igénybe venni. (Cikkünk általános tájékoztatásul szolgál, nem tartalmazza a témával kapcsolatos összes rendelkezést.)