Ónos esőt kapunk - Baleset a 8-as főúton - Riasztás Sopronban! Mosonmagyaróváron 100 méter a látótávolság

7.30 - A 8-as főúton Herend és Városlőd között forgalomkorlátozásra kell számítani, egy az út menti árokba hajtott kamion miatt a 73-as km-nél.

Az M1-es autópályán a Győr felé vezető oldalon az 55-ös és 56-os km szelvények között a külső sávot lezárták.

FIGYELEM!!! A közlekedésre kifejezetten veszélyes időjárási helyzet (ónos esőre friss hóréteg) várható hétfő hajnali/reggeli órákban!Vegyes halmazállapotú csapadék, tapadó hóAz éjszaka folyamán egy intenzívebb csapadékzóna érte el térségünket. Ebből a Dunántúlon délnyugati felén eleinte többnyire eső lesz a jellemző csapadékforma, a középső országrészben viszont fagyott eső, ónos eső várható (a Börzsönyben azonban havazással kezd, ott a magasabb részeken várhatóan nem lesz folyékony halmazállapot). Kiemelten a reggeli órákban lehet, nagyobb mennyiségű ónos eső: Komárom, Fejér, Pest megyékben (valamint Veszprém és Nógrád egyes részein). Délelőtt északnyugat felől egyre inkább havas esőre, hóra vált a csapadék formája. A dunántúli hegyekben kb. 5 cm-t elérő friss hóréteg várható, míg a Vértes-Cserhát tengelyben 5-15 cm tapadó hó is hullhat. Néhány cm-es olvadó hólepel szinte bárhol kialakulhat az ország területén, legkisebb eséllyel a délkeleti határvidék közelében.Putnok és Edelény környékén havazik. A Dunántúl nyugati és középső részén, eső, havas eső, Szántód körzetében ónos eső esik.A gyorsforgalmi a fő-és mellékutak burkolata többnyire nedves, vagy a síkosságmentesítés miatt sónedves, a Dél-Alföldön találhatóak még elvétve száraz, vagy felszáradóban lévő szakaszok.Szabolcs-Szatmár-Bereg megye alsóbbrendű útjain továbbra is latyakos, hókásás burkolatra kell számítani.A déli, délkeleti szél az Alföld egyes részein megélénkül.Mosonmagyaróvár, Kápolnásnyék, Lenti és Keszthely térségében párás, ködös az idő, a látótávolság helyenként 100 m alá is csökkenhet , máshol a látási viszonyok jók.