Ön hová tenné a traffipaxot? Ajánljon helyszínt a rendőrségnek!

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a TISPOL kezdeményezéséhez csatlakozva a magyar rendőrség 24 órás összeurópai sebességellenőrzést – úgynevezett Speedmarathont – végez.Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a rendőrség által a 24 órás Speedmarathon alatt ellenőrzött járművezetők 95%-a az előírásoknak megfelelően választotta meg haladási sebességét.A Speedmarathon ötletét nyolc évvel ezelőtt a német Észak-Rajna-Vestfália szövetségi állam dolgozta ki. Itt a közösség embereit felkérték, hogy szavazzanak arra a helyre/helyekre ahol sebességellenőrzést szeretnének.A német ötletet nagy lelkesedéssel fogadták, és hasonlóan az elmúlt évekhez ebben az évben is valamennyi TISPOL-tagállam alkalmazza.Az ellenőrzés ideje alatt, 2019. április 3-án 6 órától 2019. április 4-én 6 óráig, ténylegesen 24 óra időtartamban a rendelkezésre álló valamennyi Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pont használatban lesz.Az eddigi akciókhoz hasonlóan a rendőrség az ellenőrzési helyek kijelölése során a lakosság véleményét is szeretné figyelembe venni, ezért idén is javaslatokat vár arra vonatkozóan, hogy az említett időszakban hol kerüljön sor sebességellenőrzésre.Az állampolgárok javaslatait az illetékes rendőr-főkapitányságok 2019. március 19-e 14.00 órától március 25-e 12.00 óráig az erre a célra létrehozott e-mail címekre várják:Győr-Moson-Sopron megye