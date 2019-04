OMÉK: főszerepben az élelmiszeripar

Ondré Péter: Beszélgessünk fiataljainkkal, hogy megtalálják a pályát, ahol kamatoztathatják kreativitásukat.

Gyors a fejlődés az agráriumban is

A növekvő népességet élelmezni kell

Ondré Péter ügyvezető igazgató

A korszerű tudás óriási lehetőség

Az Agrármarketing Centrum közösségi standja a magyar kiállítók kiváló magyar termékei- vel együtt nyolc olyan külföldi kiállítást járt be, amely a magyar export szempontjából ígéretes. A berlini IGW és Fruit Logistica, az oroszországi Prod- expo, a nürnbergi Biofach, a düsseldorfi Prowein, a dubaji Gulfood, a japán Foodex és a londoni IFE mellett még legalább hét nemzetközi kiállításra készülnek idén.A kiállítói helyekre a www.amc.hu honlapon közzé tett jelentkezési lap kitöltésével jelentős állami támogatás mellett biztosíthatják helyüket az agráriumban és élelmiszer-ágazatban tevékenykedő kkv-k. Ondré Pétert, az AMC ügyvezető igazgatóját azonban a cég ez évi hazai tevékenységéről kérdeztük.Javában tart az AMC sertés- és mangalicahús-fogyasztást ösztönző kampánya. Rádió- és tévéhirdetések, plakátok, on- line és újságcikkek, a közösségi médiában fiatalokat megszólító hirdetések és vírusvideók hívják fel a figyelmet a tudatos és egészségorientált, változatos étkezés jelentőségére. A közvetlen elérésekre áruházi kóstoltatásokkal, belföldi kitelepülésekkel fókuszálnak, ennek jegyében vesznek részt a Hungexpón a FeHoVa, AgroMash rendezvények után április 3–7. között a Construma kiállításon is, ahol a MagyarKertépítő Verseny és Show főtámogatóiként a fiatalabb nemzedék megszólítására törekednek.– Szívügyem a generációváltás kérdése. Az ország jövője szempontjából a legfontosabb kérdés, hogy beszélgessünk fiataljainkkal, segítsünk nekik megtalálni azt a pályát, amelyen a legnagyobb haszonnal kamatoztathatják kreativitásukat, tudásukat, szorgalmukat. A felgyorsult világban az egyes szakmák – az agráriumban is – hihetetlen tempóban fejlődnek. Fontos, hogy ezekről a folyamatokról a fiatalok is tudjanak.– Az agrárium ez elmúlt időszakban látványos fejlődésen ment keresztül. A mezőgazdaságban már automatizált berendezésekkel, GPS-vezérelt traktorokkal, drónokkal, összetett IT-rendszerekkel találkozunk. A világban fokozott kereslet van a kiváló minőségű és biztonságos élelmiszerekre. Akit érdekel az agrárium vagy az élelmiszeripar, biztosan megtalálja számításait, munkájára szükség lesz, mert a világ növekvő népességét élelmeznünk kell.– Igen. Fókuszába az innovációt, a professzionalitást, a nemzetköziséget és az élelmiszeripart emeljük, koncentráljuk erőinket.– A nagy fajtaállat- és gépbemutatókat Bábolnán és Hódmezővásárhelyen, OMÉK-társrendezvényként szervezzük meg. A budapesti kiállítás négy napján pedig a szakmaiság a korábbiaknál is hangsúlyosabban jelenik meg.– Sorsfordító időket élünk. Az agrárium és élelmiszer-ágazat technológiai forradalma szükségszerűség, a szakképzett, tetterős, okoseszközök, applikációk, chatbotok világában jártas, fiatalabb generációk számára pedig óriási lehetőség! Erre az OMÉK bizonyságul szolgál majd.– Már várjuk a kiállítók jelentkezését, április harmincig tízszázalékos kedvezménnyel. Az OMÉK-hoz kötődő friss információkról és a rendezvény programjairól folyamatosan beszámolunk az omek.amc.hu honlapon. Szeretettel várunk szeptemberben minden érdeklődőt a 79. OMÉK-on, a Hungexpón.