Nyilvántartás készül a beépített papokról

Szabó Gyula közel húsz éve foglalkozik az egyházi múlt fekete foltjaival.

Közel húsz éve foglalkozik Szabó Gyula mezőörsi plébános, tudományos kutató néhány társával együtt az ötvenes évek utáni egyházi múlt fekete foltjaival, elsősorban az Állami Egyházügyi Hivatal egyházromboló tevékenységével. Eddig több mint 200 ezer oldalnyi anyagot néztek át, főként az Országos Levéltárban és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. Részletes nyilvántartást vezetnek a beépített püspökök, papok igazi és fedőnevéről, azonosítják a tartótisztjeiket. Ahogy a kutató fogalmazott: ebből már elég pontos képet lehet alkotni a Kádár-rendszer egyházpolitikájáról és állambiztonsági munkájáról.– Jelenleg a Győr-Sopron és a Komárom megyében született napi operatív jelentéseket nézzük át, ezután Pest megye következik – említette Szabó Gyula. – A tartótisztek az ügynökhálózattól összegyűjtötték a fontosabb jelentéseket, majd a megyei értékelő tiszt elbírálta, hogy melyikekből készüljön kivonat, amit másnap reggel az állambiztonsági miniszterhelyettes asztalára helyeztek. Annak idején többször elhangzott, hogy rengeteg állambiztonsági irat megsemmisült, ez részben igaz, részben nem, annál is inkább, mert ezek többpéldányos jelentések voltak. Ezekben az operatív jelentésekben nagyon sok információ megmaradt, csak össze kell rakni és mindebből átfogó képet tudunk kapni arról, hogy mik voltak azok a kiemelt területek 1979 és 1990 között, amelyekkel a hálózat foglalkozott.Szabó Gyula néhány példát is említett. Kiemelt téma volt a megye területén lévő szovjet katonai objektumok megfigyelése, az idegenforgalom, a szállodák, a meghatározó ipari objektumok is a középpontban voltak. Foglalkozott a hálózat a szabotázsakciókkal is, így például a szovjet zászlók letépésével, a Lenin-szobor megbecstelenítésével. Egyházi vonalon a kisközösségek, elsősor- ban a Bulányi György piarista szerzetes által alapított Bokor Közösség után érdeklődtek élénken. A kultúra területén – többek között – a színházakban, a műve- lődési házakban, egyéb kulturális intézményekben, a sajtóban is voltak „beépített" embereik.A mezőörsi plébános a kutatások eredményét egy tízkötetesre tervezett sorozatban adja közre. Ennek nyitódarabja volt a Tímár Ágnessel és Lénárd Ödönnel közösen írt Utak és útvesztők című könyv. A továbbiakban elkészült a Pápai Magyar Intézetről, majd a Jakab Antal erdélyi katolikus püspök élettörténeté- ről szóló kötet, és negyedikként pedig az Állami Egyházügyi Hivatal Győr-Sopron megyei jegy- zőkönyvei jelentek meg, amelyek 1961–1989 között születtek. A tervek szerint a sorozat 2020-ban a napi operatív jelentések közre-adásával folytatódik.