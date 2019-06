Nindzsapalánk is vár a versenyzőkre a PannonHajszán - videó, fotók

Íme, a PannonHajsza fesztiválterülete.

A parkolótól nagyjából 10 perc sétára van fesztiválterület. A parkolás díja 500 Ft/gépjármű.

ide és ide kattintva olvashatnak! Írásunk támogatott tartalom. Sok-sok fontos és hasznos információt a PannonHajszáróléskattintva olvashatnak! Írásunk támogatott tartalom.

Már csak egyet kell aludni és rajtol a PannonHajsza Cseszneken. A győri szervezők már tavaly is a cseszneki vár csodás természeti környezetében rendezték a versenyt. Pünkösd hétvégéjén, június 8-án kezdődik a nagy kihívás.A népszerű akadályfutást szervezők csapata a cseszneki Kisbükk Majorban egy hete dolgozik azért, hogy a Hajsza napján a lehető legizgalmasabb pályán minél több kihívást teljesítsenek, minél több élményt szerezzenek a versenyzők. A természet minden szépségét őrző major 60 hektáron terül el, ezen kívül körülbelül 10 km-es körön belül dolgoznak Tálos Gergőék.A szervezők új pályát rajzolták és több új akadályt is "bevetnek" idén. Lesz nindzsapalánk, amin végig kell majd szökdécselniük a "harcosoknak" és új golyós játék is. Ezen kívül lyukacsos táblán "tüskék" segítségével kell majd megmászniuk egy falat a versenyzőknek. "Az akadályból többet is készítettünk, de a videón látható próbához csak egyet állítottunk fel. Az akadályt a pálya azon szakaszára tesszük, ahol már széttagoltabb a mezőny" - tette hozzá Tálos Gergő főszervező.Közel 2000 ember kikapcsolódásáról, biztonságáról több mint 150 szervező fog gondoskodni szombattól. A pályán nem csak erőre, józan észre is szükség lesz. Egyrészt a szintemelkedés miatt, másrészt az utóbbi hetekben a Bakonyban is rengeteg eső hullott, így a pálya több pontja csúszós.A szervezők péntek késő délután még egyszer bejárják a rövid (7+ km, 15+ akadály) és hosszú pályát (14+ km, 20+ akadály) is, hogy minden stimmeljen. Most is lesz jótékonysági cél: a versenyzők állami gondozott kisgyerekek balatoni nyaralását támogathatják.