Nem lesz több ingyen csomag Kínából - A Postát és a NAV-ot kérdeztük a változásokról

- "2021-re okafogyottá válik majd ez az intézkedés. Több kínai cég már európai bázissal rendelkezik. Az európai felvevőpiac miatt pedig egyértelmű, hogy addig (2021-ig) létrehozzák az európai raktárbázisokat. Ezáltal kikerülvén majd a vevőkre terhelt adónemeket. A postázás valószínűleg majd az európai központokból lesz továbbküldve a vevő felé".



- "Hol van még 2021?"



- "Pont ezt fogja bírni az MPL. A kintről érkező csomagok szállítási idejének fele most is az országban megy el sokszor, mi lesz akkor ezután? 2021-ben megrendelem, '25-ben meg megkapom?"



- "Most kell mindent megrendelni!"

Tapasztalataink szerint az elmúlt években folyamatosan nőtt a csomagok és az árutartalmú küldemények mennyisége, amely mögött az e-kereskedelem dinamikus bővülése állt.

Az is elmondható, hogy folyamatosan nőtt a külföldi megrendelések száma, köztük az Európai Unión kívülről érkező küldemények mennyisége is. A legtöbb nemzetközi bejövő küldemény Kínából érkezett Magyarországra.

Az Európai Unión kívülről érkező küldemények esetében vámkezelés szükséges, de az áruk 22 euró értékig vám és adómentesek, 150 euróig vámmentesek, de 27% áfát fizetni kell, 150 euró fölött pedig áfát és vámot kell fizetni. A gyakorlat szerint eddig azon küldemények esetében zajlott a vámeljárás, amely értéke meghaladta az előbb említett 22 eurót, vagy feltételezhető volt, hogy meghaladja azt.

2021. január 1-étől az Európai Unió megszünteti a 22 eurós határt és annak vám- és adómentességét, ami azt jelenti, hogy minden az Unión kívülről érkező csomagot vagy árutartalmú küldeményt vámkezelni kell. Azt egyelőre nehéz megbecsülni, hogy a jogszabályi változás milyen hatással lesz a küldeményforgalomra.

A Magyar Posta és Nemzeti Adó- és Vámhivatal is dolgozik azon, hogy a fent jelzett határidőre olyan – elsősorban informatikai – megoldást fejlesszen ki, amelyekkel elérhető, hogy a mostaninál lényegesen gyorsabb legyen majd a vámkezelés folyamata.

Előbbiek miatt az Ön által hivatkozott interjúban foglaltakon túl további információval jelenleg nem tudunk szolgálni. A külföldről rendelt csomagokra jelenleg érvényes postaforgalmi vámszabályokkal kapcsolatosan további információkat a NAV honlapján, a következő elérhetőségen találhat:

​http://nav.gov.hu/nav/internetes_vasarlas.

Január végén közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatóságának igazgatóhelyettese, hogy 2021-től megszűnik az EU-n kívülről érkező, 22 eurónál kisebb értékű postai küldemények adómentessége.Sepsi Edit Ilona a novekedes.hu hírportálnak akkor azt nyilatkozta, az intézkedésaz uniós tagállamoknak. Az új rendszer állítólag ahoz is hozzá fog járulni.A kisalfold.hu Facebook oldalán közzétett hírre rengeteg olvasó reagált: a hozzászólások, megosztások alapján láthatjuk, megyeszerte is sok-sok embert érinthet a változás. Éppen ezért, a NAV-hoz és a Magyar Postához is elküldtük kérdéseinket, hogy kicsit jobban átlássuk, mit is jelenthet az intézkedés.Ha az ismerősi körömben való érdeklődés nem csal, éppen ezek az olcsónak számító (22 euró alatti), apró, hétköznapi tárgyak a legkeresettebbek jelenleg: az emberek imádnak neten vásárolni, legyen szó telefontokokról, ruhákról, vagy karácsonyi dekorációról. A virtuális bevásárlókocsink rendszeres töltögetése már egyáltalán nem új keletű dolog.A Magyar Posta Zrt. Társasági Kommunikációs Osztálya a következőket nyilatkozta a téma kapcsán:Leopold Róbert pénzügyőr őrnagy, vám- és jövedéki szóvivő azt válaszolta a kisalfold.hu kérdéseire, hogy azok egy, a jövőben várhatóan bekövetkező jogszabályváltozáshoz kötődnek, így azokról jelenleg nem időszerű beszélni.