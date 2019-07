Mutatjuk nyertesünket - Barnabás csak egyszer hibázott három KRESZ-totó során

András Barnabás István a főnyereménnyel.

Makai Zsuzsanna rendőr őrnagy, a Győri Rendőrkapitányság kiemelt baleset-megelőzési főelőadója és Böröcz Péter rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti osztályának vezetője adta át a nyereményt András Barnabásnak. Fotók: Mészáros Mátyás

A totó megfejtéseket csütörtöktől közöljük.

nem kevés fejtörést okozott a diákoknak. Nem árultunk zsákbamacskát, az első feladatnál: szülőktől, KRESZ-ben jártas felnőttektől ér segítséget kérni. Baleset-megelőzési kampányunknak célja volt, hogy a fiatalok gondolkozzanak egy-egy szituáción. Minél jobban mélyül a KRESZ-tudásuk, annál szabályosabban kerékpároznak, közlekednek a mindennapokban. A nehéz feladatok mellett szólt a nyeremény is. Nem akartuk, hogy az új, Magyarországon gyártott Neuzer bringa gazdájáról a szerencse döntsön.A totók mellett közlekedésbiztonsági írásokat is közöltünk. Elsőként, milyen helyzetekben kerülnek bajba a bringások. Aztán bemutattuk azt a győri helyszínt, a Nádor, ahol a statisztikák szerint a legtöbb baleset éri a kerékpárosokat az utóbbi években. Végül videóna kicsik és a szülők Horváth Balázs rendőr-őrmester segítségével, hogyan kell helyesen áthaladni a gyalogátkelőhelyeken.A három KRESZ-totó kitöltése során egyetlen hibát vétett a 16 éves András Barnabás István. "Édesapám ötletére indultam a játékon. Egy év múlva kezdem a jogosítvány megszerzését, így a feladatokkal már hangolódtam jövő nyárra. A teszteken legalább fél órát gondolkodtam, pár kérdés során apukám segítségét kértem, aki oktatóként dolgozik. Tőle mankókat kaptam a megoldás helyett" – hallottuk a Jedlikben tanuló, ménfőcsanaki középiskolástól.Barnabás fociedzésre és a nagymamájához jár majd az új bringával. Az első útja azonban nem haza, hanem a kerékpárüzletbe vezetett. A rendőrség teljesítette Barnabásnak azt a kérését, hogy fiú bringára cserélhesse a ciklámen árnyalatú, lány kerékpárt.Több Olvasónk érdeklődött, hogy felnőtteknek szóló vetélkedőt indítunk-e a Győri Rendőrkapitánysággal a közeljövőben. A válasz igen, érdemes lesz velünk tartani ősz elején: akkor is új kerékpár keresi majd gazdáját.