Mutatjuk, mit tervez az Aldi, a CBA, a Lidl és a Spar az önkiszolgáló kasszákkal

Vadász László egyszerűnek, kényelmesnek tartja az automata pénztárakat. `Könnyítik a vásárlásokat´ - fogalmazott az egyik győri Sparban. Fotók: H. Baranyai Edina

A Tesco először a dunakeszi-fóti üzletében vetette be az automata pénztárakat, 2011 nyarán Győrbe is megjött az újítás. Napjainkban a Tesco hazai áruházainak közel kétharmadában üzemel önkiszolgáló kassza. A Sparnál a 381 saját egységből országosan több mint 50, szűkebb pátriánkban öt üzletben használhatjuk az önkiszolgáló kasszákat. "A hálózat fejlesztése folyamatos, de idén nem tervezzük új automata pénztárak telepítését Győr-Moson-Sopron megyében" – mondta Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője.A CBA tavaly év végén adta át első önkiszolgáló eszközét, a magyar tulajdonú üzletlánc hasznosnak tartja a berendezést, dolgozik a rendszer bővítésén. "A vásárlók jelentős része kedveli az újítást. Kollégáink létszámát nem csökkentjük az önkiszolgáló kasszák alkalmazásával " – hangsúlyozta Fodor Attila, a CBA szóvivője. A másik magyar lánc a Coop is próbálkozott automata pénztár bevezetésével, de visszalépett. Azt tapasztalták, hogy a vásárlók jó részének – főleg az idősebb korosztálynak – nem tetszik az új megoldás.A német tulajdonú diszkontláncok közül az Aldi marad a klasszikus pénztáraknál. A Lidl ugyanakkor "vizsgálja az önkiszolgáló kasszák bevezetésének lehetőségét" – közölte Tőzsér Judit, az üzlettánc kommunikációs vezetője. A Győrben és Sopronban is üzlettel rendelkező Auchan szintén "felveszi a kesztyűt". A francia tulajdonú multi ígéri: idén az összes magyarországi áruházába önkiszolgáló pénztárakat telepít.Portálunkon több mint 2000 Olvasónk mondott "" az önkiszolgáló kasszákról. Nem egész egyharmaduk szerint gyorsítják a gépek a vásárlást. Olvasóink 58 százaléka szerint akkor lennének ténylegesen gyorsabbak, ha nem jeleznének állandóan és nem kellene az eladó "közreműködése". A gépeket érzékenyre kalibrálják. Ha pár grammos saját táskát "bennfelejt" a kosárban a vevő, azonnal riaszt a rendszer. A győri üzletekben gyakran előfordul, hogy egyszerre világít pirosan öt-hat önkiszolgáló kassza lámpája.Borítékolható volt, hogy körkérdésünknek azt a pontját elegánsan "átlépik" az üzletláncok, amelyben a lopásokat firtattuk. Általánosságban azt közölték: döntően nem történik több lopás, mint a szóban forgó pénztárak bevezetése előtt. Nemrég végzett britszerint a szigetországi vásárlók ötöde csal rendszeresen az önkiszolgáló pénztáraknál, és ezzel havi 15 fontot (5500 forintot) "spórol". Ilyen arányt itthon nehéz feltételezni, mivel az üzletekben szinte mindig akad pár alkalmazott, aki a közelben áll. Kérdés esetén segítenek és persze "felügyeletet" is tartanak.A megyei rendőrségtől egyetlen hírt kaptunk automata pénztárnál történt lopásról az utóbbi években, igaz, ez nemrég volt. A férfi trükköt vetett be a győri hipermarketben, fedezet nélküli bankkártyával "játszotta el a fizetést".a rendőrségi felvételeket, rejtély, miként sétálhatott ki a teli kosárral. Főleg annak tükrében, hogy a győri hipermarketben a kasszáktól a kijáratig hosszú út vezet.