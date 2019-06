Mutatjuk, melyik útszakaszokon kell torlódásokra számítani a hőségriadó idején

Torlódások várhatók



A szerdától vasárnapig úton lévők főként a gyorsforgalmi utak egyes szakaszain számíthatnak hosszabb menetidőre munkavégzés miatt. 2019. június 12-én, szerdán az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében, június 13-án, csütörtökön pedig ugyanezen a szakaszon, az autópálya Budapest felé vezető oldalán dolgoznak a szakemberek. Június 12. és 14. között, szerdától péntekig az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Gödöllő térségében végez burkolatjavítást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, pénteken délután 14 órától az esti órákig várható jelentősebb forgalom és torlódás.



Június 13-14-én, csütörtökön és pénteken főként az M7-M0-M5 útvonalon katonai konvoj mozgás várható, ami szintén lassíthatja a forgalmat. A kedvező időjárás miatt a balatoni forgalom is erősebb lehet a szokásosnál, június 14-én, pénteken délután és másnap, szombat délelőtt az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, június 16-án, vasárnap pedig az autópálya Budapest felé vezető oldalán kell a szokásosnál hosszabb menetidővel számolnia a közlekedőknek. Június 11. és 16. között, keddtől vasárnapig zajlik az ország legnagyobb kerékpáros körversenye is, a Tour de Hongrie, amely 11 megyét érint és további ideiglenes útlezárásokkal, korlátozásokkal jár.



​Éjszakai munkavégzésre június 15-én, szombaton az M0-ás autóút Budapest felé vezető oldalán a 6-os főúti csomópontban, az M3-as és az M25-ös út csomópontjában, illetve az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a 103-as és 113-as kilométerszelvények között kell számítani. Június 16-án, vasárnap éjszaka szintén az M3-as és az M25-ös út csomópontjában, illetve az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a 103-as és 113-as kilométerszelvények között zajlik majd munkavégzés.

A szerdától vasárnapig tartó hőségriasztás alatt is folytatja az országos közutakon zajló munkákat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A forgalombiztonság fenntartása érdekében a hőség ellenére az úton dolgozók folyamatosan és ütemezetten végzik az üzemeltetési és karbantartási munkálatokat a társaság kezelésében álló 32 ezer kilométeres közúthálózaton.A napokban zajló felújítási munkálatok miatt elsősorban a gyorsforgalmi utakon várható torlódás, ezért a Magyar Közút minden közlekedőt arra figyelmeztet, hogy indulás előtt az időjárásnak megfelelően készüljön fel a hosszabb menetidőre - közölte Pécsi Norbert Sándor, a Közút kommunikációs vezetője.A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy a várható torlódások miatt megfelelően felkészített gépjárművekkel és tele üzemanyagtartállyal induljanak útnak. Indulás előtt ellenőrizzék az akkumulátor állapotát is, töltsék fel telefonjukat vagy használjanak autós töltőt, illetve gondoskodjanak az elegendő mennyiségű innivalóról és ételről.A társaság a hőségriadó idején, ha szükséges, a gyorsforgalmi úthálózaton történő torlódások, pályazár idején ásványvíz osztását is biztosítja. Az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a munkavédelmi előírásoknak megfelelően kiemelt figyelmet fordít az utakon dolgozó kollégáira is. Hőség idején szakembereiknek biztosítják az árnyékban, hűvös helyen, klimatizált gépjárművekben töltendő pihenőidőt óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces időtartamban, továbbá a munkavállalóknak 14-16 °C hőmérsékletű ivóvizet vagy ásványvizet juttatnak, melynek hőmérsékleten tartását a hűtőtáskák, -boxok biztosítják. Ezen túl a leégés ellen megfelelő öltözéket (UV védelemmel ellátott szemüveg, nyári sapka) és magas faktorszámú védőkészítményt is biztosít a társaság.Az újabb típusú munkagépeik, útellenőri és brigádszállító autóik klímával felszereltek, ami csökkenti a hőség által okozott egészségügyi kockázatot. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezeken túl a munkák szervezésénél és ütemezésénél törekszik arra, hogy minél kevesebb legyen a szabadban végzett tevékenység. Ezeket a munkákat a lehetőségekhez képest átszervezik, természetesen úgy, hogy a szolgáltatásuk színvonala ne csökkenjen. Az úton folyó munkák felfüggesztésére csak szélsőséges időjárási körülmények (például vihar, jégeső, nagy erejű szél) között kerülhet sor.