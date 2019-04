Mutatjuk, hol mérnek a megyében szerdán - 50 helyen élesítik a traffikat a rendőrök

Tavaly 32 helyszínen 12 825 gépjárművet ellenőriztek a rendőrök egyetlen nap alatt. Fotó: Mészáros Mátyás

106 gépkocsi esetében mértek sebességtúllépést a rendőrök egy éve a Speedmarathonon. Fotó: Kisalföld-archívum (Segesvári Csaba)

Ön egyetért a Speedmarathonnal? Igen Nem Szavazok!



Szavazás állása Igen Nem Ön egyetért a Speedmarathonnal? Igen Nem 1310 szavazat

Szerdán egész nap razziára számítsunk. A rendőrök minden működőképes traffipaxot csatasorba állítanak reggel 6 órától csütörtök reggel 6 óráig. A 24 órás ellenőrzéssorozat alatt több tucatnyi traffipax "lövi" majd azonos időben a felvételeket.A hazai rendőrség évek óta csatlakozik az egész Európát átszelő közlekedésbiztonsági kampányhoz, a "Speedmarathonhoz". A baleset-megelőzési akciót nyolc éve a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban hívták életre, majd "futótűzként" terjedt el az Öreg-kontinensen.A kampány fontos eleme, hogy mindenki javasolhat helyszíneket a rendőrségnek, ahol célszerű felállítani a "háromlábút". Erre Győr-Moson-Sopron megyében hat napig voltmárcius végén.A rendőrség természetesen nem árulja el, hogy hol fognak villanni a traffik szerdán. Ebben semmi meglepő nincs. A rendőrség tavaly október eleje óta átlagos napon sem teszi közzé, hogy hol ellenőrzi az autósok sebességét. Szerdán olyan helyszíneken is készülhetnek "drága fotók", ahol ez meglepetésszámban megy majd. Elrettentő példaként elégemlíteni. A Pannonhalmával szomszédos településen három éve alig két óra alatt hat gyorshajtó autóst csíptek el a rendőrök a "Speedmarathon" napján. Így legalább 30 ezer forintos büntetésről szóló csekket kaptak.Alig valamivel több mint egy éve arról kérdeztük győri Olvasóinkat a kisalfold.hu-n, hogy ők hova helyeznének fix traffipaxokat a kisalföldi megyeszékhelyen és a város környékén. A közel 2000 szavazat közül a legtöbb voksot a következőkapták: Vonal utca (Győrszentiván), Pápai út (az Illyés úttól a 83-as főútig), Nádor aluljáró (Tihanyi Árpád út), a 83-as főút (Tescótól a köztemetőig), Szent Imre út (József Attila utcai és Kismegyeri úti körforgalom közötti szakasza), Hegyalja u., Horgas út és Csanaki út kereszteződése (Győr-Ménfőcsanak), Széchenyi híd, Ipar úti felüljáró gyárvárosi oldala, Fehérvári úti felüljáró Szabadhegyen és a Bisinger József híd.Úgy tudjuk, a most közölt listán biztosan van olyan helyszín, ahol a rendőrök élesítik majd a kameráikat. Hangsúlyozzuk: nem csak Győrben, szerte a megyében és országosan is lesz razzia. Szűkebb pátriánkban várhatóan 30-35 traffipaxot vetnek be a megyei rendőrök.Jogszabály nem írja elő, hogy a sebességméréshez használt készüléket a sofőrök számára jól láthatóan kell elhelyezni. Vagyis azokat akáris használhatják a rendőrök. Száz szónak is egy a vége: szerdán mindenki vegyen vissza a tempóból, mert drága fotóba "szaladhat bele".