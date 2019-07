Mutatjuk az új vasúti menetrend tervezett, megyénket érintő módosításait

Ha tömören kell összefoglalni a lényeget: a változtatások majdnem teljes egésze pozitív. Az országban jelentősen több vonat fog járni decembertől, Győrt pedig jelentősen jobb vasúti összeköttetésekkel látják majd el.Hangsúlyozzuk, hogy. Forrásunk hozzátette: tavaly nyár közepén a dokumentumnak 95 százaléka végleges maradt. Idén is ilyen arányokkal számolhatunk.

A dokumentum kapcsán megkérdeztük a MÁV sajtóosztályát, a vasút kommunikációs igazgatósága azonban egyelőre nem kívánta kommentálni a jelenlegi tervezetet, mivel "annak egyeztetése, majd jóváhagyása javában tart".

Az utasoknak a javaslataikat még tavasszal a Közlekedéstudományi Egyesület szervezte, az önkormányzatoknál tartott fórumukon volt lehetőségük elmondani, leírni. Az önkormányzatok továbbították az ott elhangzott véleményeket, javaslatokat a MÁV-nak. Nézzük, mi szerepel a 2019/2020-as évekre érvényes vasúti menetrend tervezetében.- A Bécs - Győr - Budapest - Belgrád viszonylatú AVALA EuroCity vonat megszűnik, helyette ugyanabban az idősávban az új, LISZT FERENC EuroCity járattal lehet utazni Bécs és Budapest-Keleti pu. között.- A nyári menetrendben mentesítő EuroCity járatok közlekednek Budapest Déli és Bécs között. Ezek a járatok Budapestről 7:45-kor, illetve 15:35-kor indulnak Bécs felé. Győrben 9:06-kor, illetve 17:06-kor állnak meg. Bécsi indulásuk, illetve érkezésük bizonytalan, jelenleg nincs róla információ. A Bécs felől érkező járatok Győrben 10:48-kor, és 18:48-kor állnak meg, amelyek 12:14-kor, illetve 20:14-kor érkeznek a Déli Pályaudvarra.- A Bécsből Kolozsvárra közlekedő TRANSSYLVANIA EuroCity vonat közvetlen kocsikat továbbít Bécsből Győrön, Budapesten és Debrecenen át Szatmárnémetibe.- Új InterCity vonat indul Sopronból 20:21-kor Budapest Keletibe. A vonat Győrből 21:19-kor áll meg.- Ellenkező irányban is új járat indul Sopronba 21:20-kor, amely Győrben 22:35-kor áll meg. Erről a járatról biztosított lesz az átszállás az utolsó vonatokra Csorna, Hegyeshalom, Celldömölk és Bakonyszentlászló irányába.- Budapest Keleti pályaudvarról 12:53 és 17:53 között (munkanapokon) óránként indulnak a gyorsított személyvonatok.- A Győrből induló járatok jelentős része 1 perccel később indul.- Munkanapokon Győrből 14:40 és 20:40 között félóránként indulnak a személyvonatok Komáromba.- Ellenkező irányban is igaz az előbb említett állítás: 14:50 és 18:50 között félóránként indulnak személyvonatok Komáromból Győrbe munkanapokon.- Munkanapokon gyorsított személyvonat indul Győrből Budapest Keleti pályaudvarra 4:45-kor, ami az utat 1 óra 43 perc alatt teszi meg.- A menetrendváltástól kezdve Győrszemere, Ménfőcsanak, Ménfőcsanak-felső, és Gyömöre állomásokon nem áll meg egyetlen vonat sem.- Közvetlen járatok indulnak kétóránként Balatonszentgyörgy és Győr között. A járatok útjuk során érintik Keszthelyt, Gyenesdiást, Vonyarvcashegyet, Balatongyörököt, Balatonedericset, Tapolcát, és Sümeget is. Balatonszentgyörgyről reggel 8 és este 6, Győrből pedig 7:14 és 19:14 között kétóránként indulnak a vonatok. Győr és Celldömölk között gyorsvonati megállással (Győrszabadhegy, Gyömöre-Tét, Szerecseny, Vaszar, Pápa) közlekednek. A vonatok menetideje a két végállomás között 2 óra 45 perc, és egész évben közlekednek.- Jelentősen változnak a vonatok indulási idejei. Az alábbi időpontokban indulnak a járatok:Győrből Celldömölkre (vastag betűvel jelölt járatok a Balatonra): 5:06, 6:14, 7:14, 8:10, 9:14 10:10, 11:14, 12:10, 13:14, 14:10, 15:14, 16:30, 17:14, 18:10, 19:14, 20:10, 21:15, 22:36.Celldömölkről Győrbe (vastag betűvel jelölt járatok a Balatonról): 3:44, 4:44, 5:43, 6:30, 7:37, 8:30, 9:37, 10:30, 11:37, 12:30, 13:37, 14:30, 15:37, 16:30, 17:37, 18:30, 19:37, 21:49.- Az előbb említett változtatások miatt nincs értelme tovább közlekedtetni a Győr – Keszthely viszonylatú nyári Tanúhegy Expressz vonatot, ezért az megszűnik.- A Győrből utolsóként 22:36-kor induló személyvonat Pápa helyett egészen Celldömölkig közlekedik.- A Győrből induló vonatok nagy része 10-25 perccel előbb indul.- Veszprém felől kisebb-nagyobb módosítással, de marad a menetrend.- Mint említettük, új InterCity vonatok járnak este Budapest és Sopron között.- A személyvonatoknál jelentős változás nincs, max. 1-2 perccel későbbi vagy előbbi indulások fordulnak elő.- Új mentesítő vonat indul vasárnaponként Zalaegerszeg – Szombathely – Csorna útirányon át Győrbe. A vonat 19:45-kor indul Zalaegerszegről, majd Szombathelyig minden állomáson és megállóhelyen megáll. Szombathelytől csak Répcelak és Csorna állomásokon áll meg. Végül Győrbe 22:15-kor ér.- A Győrből induló személyvonatok jelentős része 2 perccel korábban indul.- Munkanapokon Győrből 14:16 és 19:46 félóránként indulnak személyvonatok Hegyeshalomba.- Ugyanez igaz ellenkező irányban is: Hegyeshalomból 13:05 és 18:05 között félóránként indulnak személyvonatok Győrbe munkanapokon.- Mentesítő személyvonat indul munkanapokon reggel 6:53-kor Mosonmagyaróvárról Győrbe. A vonat 7:25-kor érkezik meg Győrbe.