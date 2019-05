Mutatjuk a PannonHajsza eddigi tíz legjobb pillanatát! - fotók, videó

Facebook és Insta oldalát! (Írásunk támogatott tartalom.) Friss hírekért kövessék a PannonHajszaésoldalát! (Írásunk támogatott tartalom.)

Mászott valaha a cseszneki várba a várfalon keresztül? Vágyott rá gyerekkorában, hogy meghódítson öt méter magas szalmabála-várat? Próbált vizesárkot rúddal átugrani? Érezte valaha a határai átlépésének boldogságát?csapata mindezt és még számtalan hasonló élményt garantál a június 8-án rendezett cseszneki akadályfutás résztvevőinek. A verseny választhatóan 7+ és 14+ km-es útvonala a Bakony festői szépségű ösvényein és a cseszneki vár környezetében halad. Sőt, a várba is be kell mászni a résztvevőknek!Az útvonal teljesítése közben akadályokon kell átjutni, melyek teljesítése során felejthetetlen élményekkel, befutó pólóval és éremmel gazdagodnak a kihívást vállalók. Szalmabála mászás, íjászat, gólyalábon járás, taliga tolás, csúzlizás és sok más egyéb feladat színesíti az útvonalat!A választható két táv mellett két szint közül lehet választani. A versenyfutam a profi sportolóknak szól, ahol időlimittel és egy-egy akadály sikertelen teljesítése vagy hibázás esetén nehezebb büntető feladatokkal kell számolniuk a résztvevőknek. Az élményfutam a nem rendszeresen sportolóknak szól, akik akár túra jelleggel szeretnék teljesíteni a kijelölt távot.Hazánkban is egyre nagyobb tömegeket vonzanak az akadályfutó-versenyek. Az első megyei futamot Pannonhalmán indították három és fél éve. A PannonHajszát az utóbbi két évben csodálatos helyszínen, a cseszneki vár "árnyékában" tartották a Bakonyban. Most is ott tartják a nagy kihívást június második hétvégéjén. Portálunk jövő pénteken meglesi, milyen pályát építettek a szervezők a versenyzőknek. Addig is további képekettekinthetnek meg a korábbi PannonHajszákról!A PannonHajszák színvonaláról mindent elmond a rendezvény népszerűsége. Évek óta folyamatosan bővül a résztvevők tábora. A tavaly indított GyerekHajszát az idei rendezvény mindkét napján (június 8-9.) délután tartják.Újdonságként idén cégek is kitelepülnek a PannonHajsza központjába, ahol családi napjukat, csapatépítőjüket összekötik az akadályokkal teletűzdelt "nagy futással".