Mi történik a páciensekkel, ha "rosszat" sejt a mammográfia Győrben? Utánajártunk

Dr. Steinbach Márta radiológus főorvos.

Dr. Steinbach Márta radiológus főorvos és dr. Pintér Tamás szerint korai diagnózis és megfelelő kezelés mellett több mint 85 százaléknyi esély van arra, hogy a páciens legyőzze az emlőrákot és öt év múlva is életben legyen. Fotók: H. Baranyai Edina

A szűrési korhatár



​Hazánkban a 45-65 év közötti nők 2001 óta élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy két évente ingyenes emlőrákszűrésen vegyenek részt. Miért csak 45 év fölött? – kérdeztük. (Ez a téma a korábbi cikkeink után visszaköszönt a hozzászólásokban.) "A fiatal nőknél nem túl hatékony a mammográfia. Országonként eltér, hogy hány éves kortól hívják a nőket mellrák-szűrésre. Érdemes lenne a jelenleg érvényes 45 éves korhatárt 40 évre levinni" – válaszolta dr. Steinbach Márta.

Nem lehet eleget hangsúlyozni: a szűrővizsgálatokon való részvétel, a korai diagnózis és az azonnal megkezdett terápia - életet ment. ElsőPetz-kórház orvos igazgatója, prof. Oláh Attila mondta: "az esetek nagy részében nem a rohanó élet vagy lustaság miatt hanyagolják a szűréseket. A pszichés gát a fő ellenség. (...) A tudat nyomasztja a pácienseket, hogy mi lesz, ha daganatot találnak. Ez azonban sehova nem vezető csőlátás. Ha nem fedezzük fel időben a daganatot, sokkal nehezebben tudunk segíteni".Hogy a lelki gátak eltűnjenek, megkértük a Petz-kórház radiológus főorvosát, dr. Steinbach Mártát és az onkológus főorvosát, dr. Pintér Tamást, hogy mutassák be, milyen segítségre számíthatnak azok a nők, akiknél normálistól eltérőt jelez a mammográfia. "Jól szervezett Győrben a szűrés, csak el kell menni. Sok nő emlőfájdalom miatt jön mammográfiára. A mell fájdalma ugyanakkor az esetek 95 százalékában hormonális eredetű, nincs köze daganatos betegséghez" – kezdte dr. Steinbach Márta. Ez azért fontos információ, mert a rosszindulatú daganat nagyon sokáig tünetmentes lehet, nem jár fájdalommal, külsőleg észlelhető fizikai jeggyel."Azért kulcskérdés, hogy mindenki megjelenjen a szűrésen, mert az 1 cm alatti daganat gyógyulási aránya 95 százalékos" – közölte dr. Pintér Tamás. Az említett gyógyulási esély nem csak onkológiai szempontból a legmegfelelőbb. "Amikor időben észrevett, kis méretű daganatot operálunk, ilyenkor van lehetőség igazán jó kozmetikai eredményű, emlőmegtartó műtétekre" - tette hozzá dr. Drozgyik András sebész.A Petz-kórházban havonta 1000-1500 mammográfiai szűrést végeznek. Rosszindulatú daganat gyanúja esetén a pácienst néhány napon belül értesítik. A radiológus végezte kiegészítő vizsgálatok - ultrahang, szövettani mintavétel - dönt a sorsáról. "Ha a patológus által elemzett szövetminta rosszindulatú daganatot jelez, rövid időn belül visszahívjuk, hogy minél gyorsabban kezdődjön a gyógyítás" – tudtuk meg dr. Steinbach Mártától."A páciensek kemoterápiás kezelése sokszor a műtét előtt elindul. Ennek lélektanilag is van jelentősége, mivel ezekben az esetekben a kemoterápia különösen hatásosan kezeli a rákos szöveteket már az operáció előtt. Így a páciens úgy vághat neki a műtéti beavatkozásnak, hogy sikerélménye van. Látja a fényt az alagút végén, az esélyt a gyógyulásra" – hangsúlyozta dr. Pintér Tamás. Az onkológiai osztályt vezető főorvos szerint az is kulcsfontosságú, hogy a páciens higgyen. "Minden pácienst a legjobb tudásom szerint győzöm meg, hogy van értelme harcolni a rák ellen. Mi mellette vagyunk, segítünk neki, együtt küzdünk vele az életéért" – mondta dr. Pintér Tamás.Ma minden hazai kórházban protokoll, hogy az onkológusok, a radiológusok, a patológusok és a sebészek közösen beszélik meg a páciens legjobb gyógyulási esélyét. Ez a "csapatmunka" 25 éve működik a Petz-kórházban. Már akkor így foglalkoztak a páciensekkel, amikor ez még nem volt kötelező. Azok a páciensek, akiket "megcsapott a vonat füstje", de túlélték a rákot, 90-95 százalékban visszajárnak a szűrésekre. Ők tudják: a szűrővizsgálatok életet mentenek.