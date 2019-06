Mesés szombat fröccsterasszal - mutatunk három tuti programot a hétvégére!

Mesés szombat Győrben

Érembiennále Sopronban

BorAgora - Fröccsterasz

A mesék réges-régen felnőtteknek íródtak. Az emberek általuk adták át az élet nagy tapasztalatait az utódoknak. Napjainkban reneszánszát éli a történetmesélés, az élménybe a Mesék Éjszakáján lehet belekóstolni.A Magyar Metamorphoses Meseterápiás Egyesület második éve rendezi meg a Mesék Éjszakáját június utolsó szombatján. A főváros mellett több vidéki helyszín szerepel, Győr első ízben.– A programokon való részvétel ingyenes, lesz családoknak és kizárólag felnőtteknek szóló része is – mondta Mátai Enikő meseterápiás szakember, a győri szervező Aranyalma Meseműhely vezetője. – Szeretnénk megmutatni, hogy a mese egy élő, létező műfaj. A hagyományos, élőszavas történetmesélésnek varázslatos ereje van. Közösséget formál, szellemi és érzelmi élményt nyújt, valamint terápiás célokat is szolgál.Június 29-én délután 4 és 6 óra között a Generációk Házába várják a családokat óvodás vagy idősebb gyerekekkel. Hat-hét rövid mesét hallhatnak a kicsik, amelyek között mondókázás, közös éneklés szerepel a programban.A mesemondók – hét lelkes, meseterápiával foglalkozó megyei szakember – tegnap tartottak egyeztetést a Radó-szigeten, ahová késő este a felnőtteket várják. Mindegyikük egyfajta küldetést érez, hogy megmutassa: ahogy egy mozifilm vagy egy színházi előadás, úgy a mesehallgatás is feltöltődést kínál. Este fél 9-től fél 11-ig költözik a Zenepavilonba a mese (esőhelyszín: Generációk Háza).Sétáló fröccskóstoló és zenés fröccsbár2019. június 29. 18.00Újra BorAgora, Fröccsterasszal! Az őszi borkóstoló és zenés borbár nagy sikerrel zajlott az elmúlt években a Flesch Központban. Az érdeklődést megragadva, szervezők júniusra is vendégül hívták a Junibor borászait, hogy együtt nyerjenek bizonyosságot arról, hogy a fröccs több mint a bor és a szóda vidám egymásra találása: a vendégeknek különleges élményt nyújt pohárral a kézben fröccsözni, sétálni a borpontok között, mindezt úgy, hogy a borászokkal élő szót válthatnak a bortermelés rejtelmeiről, tudnivalóiról, zenei, gasztronómiai csemegével kísérve fedezhetik fel a nyár kedvenc nedűit. A szakmai-baráti egyesületet képviselő fiatal borászok a magyar borvidék új arcai, borvidékeink jövői. A 40 fős csapatból a nyáron kilenc borász érkezik, akik borászatukon keresztül mutatják be laza, nyári boraikat.A Fröccsteraszon várja Önöket Miklós Csabi – Mór, Dúzsi Tomi – Szekszárd, Árvay Szabi – Tokaj, Ruppert Marci – Villány, Demeter Endre – Tokaj, Prácser Miki - Tokaj, Pálffy Attila – Köveskál, Rókusfalvy Palkó – Etyek, Gere Zsolt – Villány pincészetéből.A zenés fröccsbárban a Hoppáré zenekar szórakoztat este kilenc órától.Jegyek május 20-tól vásárolhatók a Flesch Központ jegypénztárában, illetve a www.tixa.hu oldalon.