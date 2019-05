Mentsünk együtt fecskét! - Fecskék a városban

A fecskék drámai fogyása miatt az elkövetkező hetekben lapunkban többször visszatérünk a témára, hogy a! kampányunkkal, írásainkkal felhívjuk a figyelmet a kis madarak fontosságára, mozgósítsunk az élőhelyeik gyarapítására. Mostani cikkünkben Pitó Andor, a Magyar Madártani Egyesület (MME) kisalföldi csoportjának önkéntes munkatársa mutatja be a városban élő két fecskefajt, a sarlós- és a molnárfecskét. Az MME adatai szerint az előbbiből hazánkban 3–5 ezer, az utóbbiból 27–36 ezer pár él.

Eredetileg a sarlósfecskék és a molnárfecskék sziklafalakhoz, barlangokhoz kötőd- tek, amelyek megfelelő fészkelőhelyet biztosítottak számukra. Sok, ezeket a kis madarakat zavaró változás miatt költöztek be a településekre

– említette a madarász szakember.

A hazai sarlósfecske-állomány szinte egésze kizárólag a városokban, a panelokban költ. Tetőtéri résekben, szellő- zőkben telepednek meg. A molnárfecskék a fészkelési és a táplálék lehetőségétől függően nagyobb kolóniákban élnek. Mondjuk egy városi tó közelében rengeteg kis madár telepedhet meg, és belakják egy-egy jó élőhely környékét. Ami a sarlósfecskéket sokszor akadályozhatja, az a panelok szigetelése, mert a lyukak, üregek betömésével megszűnik a költési lehetőségük. Ennek kiváltását szolgálják a madárbarát panelprogramok, vagyis mesterséges költőládákat helyeznek ki nekik.

Pitó Andor elmondta, hogy a sarlósfecske érdekes életmódot él, mivel élete nagy részét a levegőben tölti, táplálékát kizárólag repülő rovarok, főként kabócafélék, legyek, szúnyogok teszik ki.

A fészkelési időszakon kívül folyamatosan repül, soha nem száll le. Röptében alszik és a párzás is a levegőben történik. A leggyorsabban repülő madarak közé tartozik, naponta nagy távolságokat jár be. Élete nagyban függ az időjárástól. Rossz idő esetén a frontokat elkerülve, fészkelőhelyétől nagy távolságra, akár több száz kilométerre is elrepül. Ilyenkor a fészekben lévő fiókák testhőmérséklete csökken, életfunkcióik lelassulnak, így meglepően sokáig, akár egy-két hétig képesek túlélni élelem nélkül. Ezt „éhségalvásnak" hívják, ami a hibernáció egy formája

– mesélte a szakember.

Testtömegéhez viszonyítva rendkívül sokáig él. Nemritkán megélheti a 20 évet is. A molnárfecskék nagy csapatokban vonuló madarak, csapatokban is költenek. Ők is repülő rovarokkal táplálkoznak. Rendszerint csak egy-két évet élnek, de megfigyeltek már több mint tizennégy éves madarakat is. Mindkét faj Afrikában telel, a Szaharán túl, egészen Dél-Afrikáig repülnek.

Pitó Andor szavaiból kiderült, hogy Győrben Adyvárosban és Marcalvárosban található jelentős sarlósfecske-állomány, míg molnárfecskék elsősorban a marcalvárosi tó körül, a Liszt Ferenc utcában és a kórház erkélyei alatt telepedtek meg. Nagyobb sarlósfecske-állomány fészkel Sopronban is.A molnárfecskék nagy csapatokban vonuló madarak, csapatokban is költenek. kelési időszakon kívül folyamatosan repül, soha nem száll le.