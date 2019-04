Megyei közgyűlés - a polgárőrségek napi ezer óra szolgálatot vállalnak

A Győr-Moson-Sopron megyei polgárőrségek csaknem 368 ezer – azaz átlagosan mintegy napi ezer – óra szolgálatot teljesítettek tavaly – derült ki Csaplár Zoltán, a megyei polgárőr szövetség elnöke szavaiból a megyei közgyűlés ülésén csütörtökön Győrben. A vezető további számokkal is érzékeltette tevékenységüket: az elmúlt évben 151 új belépőt köszönthettek a polgárőr szervezetek, így a taglétszám 2871-re nőtt.



A polgárőrök munkáját több párt több képviselője megköszönte, maga a testület pedig egyhangúlag fogadta el azt, a napirendi pont mégis éles politikai vitát hozott. Ezt az váltotta ki, hogy Németh Zoltán elnök (Fidesz–KDNP) több más mellett megemlítette a polgárőrök fontos szerepét a migrációs nyomás idején. Kránitz László (MSZP) ezzel szemben úgy vélte, hogy például Sopron sokkal inkább a belső migrációtól, a sok beköltözőtől szenved, és hangoztatta, hogy a rendőrségnek is nagyobb támogatást kellene adni, mert a szervezet létszáma csökken.



Németh Zoltán erre megjegyezte, hogy a rendőrségi állomány feltöltött, hazánk pedig a világ 15. legbiztonságosabb országa. Valiczkó Mihály (Fidesz–KDNP), a megyei polgárőr szövetség alelnöke hangsúlyozta: a polgárőrségek korábban soha nem kaptak olyan sok támogatást, mint a jelenlegi kormány idején.



Hasonló mederben folyt a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló is, amit a szervezet elnökeként Ivanics Ferenc, a megyei önkormányzat alelnöke (Fidesz–KDNP) tartott. Többek között beszámolt arról a 406 millió forintos projektről, amelynek révén hat településen valósulnak meg kisebb turisztikai fejlesztések, a fertőszéplaki Széchényi-kastély épületében pedig a világörökséget bemutató látogatóközpontot hoznak létre.



Kránitz László ennél a napirendi pontnál a soproni Modern Városok Program egyik – nem az egyesülethez tartozó – elemére, a Fertő-part fejlesztésére kérdezett rá, amely miatt szerinte a városban sokan aggódnak, hogy egyesek gazdagodását szolgálja. Azt kérte az egyesülettől, hallassa a hangját a helyiek érdekében. Németh Zoltán úgy fogalmazott, a szocialista képviselő nem tudja elrontani az örömüket, hogy a térségbe több milliárd forint kormányzati támogatás érkezik, és hozzátette: minden a helyiek jóváhagyásával épül. Ivanics Ferenc is azt hangoztatta: a beruházások szükségessége vitathatatlan, mert míg Ausztria jelentősen fejlesztette saját Fertő-partját az elmúlt évtizedekben, Magyarország nem, s ezt a hátrányt le kell küzdeni.