Megújul a Tata-Győr összekötő út

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül országosan több mint 526 kilométernyi út teljes körű felújítását indította el. A program egyik elemeként Győr-Moson-Sopron megyében a 8136-os jelű út csaknem 2 kilométeres szakaszához kapcsolódóan a kivitelezők már birtokba vehették a munkaterületet.



A projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezőnek a beruházó Magyar Közút Nonprofit Zrt. a munkaterületet átadta, a fejlesztés előreláthatóan 90 napot vesz majd igénybe.



A Tata - Győr összekötő út teljes körű felújítása során a kivitelezők gondoskodnak a kopóréteg profilmarásáról, a süllyedéseknél a teljes pályaszerkezet cseréjéről, a kiegyenlítő aszfaltréteg és az új kopóréteg terítéséről. A Szabadság úton a Rózsa Ferenc utca és a lakott terület határa között a kiemelt szegélyek átépítésre kerülnek.



A Szabadság út és Rózsa Ferenc utca csatlakozásánál új középsziget, valamint gyalogos átkelőhely kerül kialakításra, továbbá a tömegközlekedési megállók is megújulnak. A szakaszon lévő vízfolyások műtárgyai szintén átépülnek, a teljes szakaszon új tartós burkolati jelek felfestéséről, valamint a KRESZ táblák igény szerinti cseréjéről és pótlásáról is gondoskodnak.



A munkálatok ideje alatt félpályás útlezárásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek.



A beruházások megvalósulását követően nő a forgalombiztonság, nagymértékben javul az út szolgáltatási színvonala és az utazási időben is rövidülés lesz tapasztalható. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. bízik abban, hogy a gondozásában megújuló országos közút minden közlekedő megelégedésére szolgál majd, a térségben pedig betölti a neki szánt szerepet, biztosítva ezzel a térségi központok, óvodák, iskolák, munkahelyek, intézmények gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb elérését.



A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében országosan 2018-ban több mint 526 kilométernyi 4 és 5 számjegyű mellékút felújítása indult el. Ebből Győr-Moson-Sopron megyében közel 8,8 kilométernyi út felújítása valósulhat majd meg európai uniós forrásból. A programról további információk elérhetőek a www.kozut.hu oldalon.