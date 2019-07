Megölték a zárkatársukat a szombathelyi börtönben - súlyosbítanák az ítéletet

A Győri Fellebbviteli Főügyészség, mint másodfokú ügyészség a szombathelyi büntetés-végrehajtási intézetben elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények miatti ügyben az elsőfokú ítélet megváltoztatását, mindhárom vádlott esetében a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának hosszabb tartamban megállapítását indítványozza.



Mint ismert, a Szombathelyi Törvényszék a 2019. május 23. napján meghozott ítéletében I. rendű vádlottat, részben mint különös visszaesőt, II. rendű vádlottat, mint többszörös visszaesőt társtettesként, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette, társtettesként, folytatólagosan elkövetett kényszerítés bűntette és társtettesként, különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt, III. rendű vádlottat, mint visszaesőt társtettesként, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette és társtettesként, különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt halmazati büntetésül életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10-10 év közügyektől eltiltásra ítélte, a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját vádlottanként 33 évben, 30 évben, illetve 27 évben meghatározva.



Az elsőfokú ügyész az ítélet ellen mindhárom vádlott terhére súlyosításért, a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának hosszabb tartamban történő meghatározása végett, míg a vádlottak és védőik felmentés, más minősítés, enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést. Az ügyész fellebbezését a másodfokú ügyészség változtatás nélkül fenntartja.



A másodfokú ügyészség szerint az elsőfokú bíróság ítélete törvényes és megalapozott, azonban az élet elleni bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlya, a testi épség elleni bűncselekmény időben hosszan (13 napon keresztül) elhúzódó elkövetése, az elkövetett cselekmények brutalitása a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának megállapításában is a törvény teljes szigorának érvényesítését indokolja a (részben többszörösen) büntetett előéletű, a sértett kiszolgáltatott helyzetével erőfölényük teljes kihasználásával visszaélő, a sértettet megalázó cselekményekre is kényszerítő vádlottakkal szemben.