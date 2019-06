Megérkeztek a Jenbacherek Győrbe - hétvégén már bevetik a motorvonatokat - fotók

Így indulnak a Jenbacherek



- 4:09-kor Bakonyszentlászlóról Győrbe

- 9:04-kor Szombathelyről Celldömölkre

- 9:40-kor Győrből Celldömölkre

- 11:26-kor Celldömölkről Győrbe

- 15:44-kor Győrből Veszprémbe

- 16:48-kor Celldömölkről Győrbe

- 19:13-kor Veszprémből Győrbe

- 20:40-kor Győrből Szombathelyre

- 22:38-kor Győrből Bakonyszentlászlóra

"Mindig örömteli, ha fejlesztésről adhatunk hírt, különösen, ha regionális vonalakról van szó" – kezdte Homolya Róbert. A MÁV vezérigazgatója hozzátette: az elmúlt három évtizedben a vonaton utazók száma a felére csökkent, ezzel párhuzamosan az autót választók aránya drasztikusan emelkedett. Ennek káros hatásait Győrben és a város környékén nem kell ecsetelni. "Biztos, kiszámítható menetrenddel, folyamatos fejlesztésekkel egyre több utast szeretnénk visszacsábítani a vonatokra" – hangsúlyozta Homolya Róbert.Mind a bakonyi - hazánk egyik legszebb vasúti pályája -, mind a celldömölki vonalon most van ok a bizakodásra. Az osztrák gyártmányú Jenbacherek, zártláncú mosdóval rendelkeznek, bringaszállításra alkalmasak. A felújított, 49 méter hosszú szerelvényen 144 ülőhelyen utazhatunk. A Jenbacherek 120 km/órás sebességre is képesek. Igaz, ezt egyik szóban forgó vonalon sem közelíthetik a régi vágányok miatt."Jobb, kultúrált körülmények között utazhatnak mindkét vonalon az utasok. Reményeink szerint a vasúti fejlesztések nem zárulnak térségünkben, most a modernizáció egyik, fontos lépéséről számolhatunk be" – mondta Kara Ákos államtitkár. Győr egyik országgyűlési képviselője elegánsan, külön méltatta a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetséget, illetve a civil szervezet vezetőjét Bödecs Barnabást, akinek kezdeményezésére 2016 őszén Jenbacher különvonata Bakonyba."A hangulatos bakonyi kirándulások mindenkinek a gyerekkorát idézik. Közel 15 éve szóba került a Győr-Veszprém vonal bezárása, most pedig komoly fejlesztés valósult meg" – közölte Simon Róbert Balázs, Győr másik országgyűlési képviselője.Ha a Jenbacherekre építve, sikerülne a győri elővárosi vonatközlekedést kimozdítani a holtpontról, ez komoly lökést adna a közösségi közlekedésnek a város környékén. Ráadásul két jó példa is alátámasztja, hogy érdemes befektetni a vasútba. A Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Esztergom elővárosi vonalon is 30 százalékos jegyeladás-növekedést értek el a fejlesztések után."Látunk több jó jelet a hazai vasútközlekedésben. A politikusok és a MÁV szakemberei számíthatnánk ránk: a jövőben is fejlesztési tervekkel, ötletekkel, hatástanulmányokkal kívánjuk előmozdítani a tömegközlekedés ügyét itthon" – tudtuk meg Bödecs Barnabástól.