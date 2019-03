Március 15-i programok, megemlékezések a nemzeti ünnepen Győrtől Sopronig

Abda

03. 15., péntek

Régi kápolna, 15.30 óra

Ünnepség a ’48-as hősök hamvait őrző emlékoszlopnál. Beszédet mond Szabó Zsolt polgármester.



Agyagosszergény

03. 14., csütörtök

Művelődési ház, 17 óra

Ünnepi műsorral emlékeznek 1848 hőseire.



Ács

03. 15., péntek

Korotnoki Dániel sírja, 9 óra

Koszorúk elhelyezése az emlékműveknél.

Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola, 10 óra

Ünnepi megemlékezés.

Kastélypark, 11 óra

Kerékpáros emléktúra a Bakancsosklubbal.

Emlékpark, 11.15 óra

A Kossuth Lajos Asztaltársaság megemlékezése a Kossuth-szobor felállításának tizedik évfordulója alkalmából.



Ágfalva

03. 14., csütörtök

Március 15. tér, 14 óra

Pék Zsuzsanna polgármester mond ünnepi gondolatokat. Műsort adnak az általános iskolások. Az 1848-as emlékműnél koszorúznak az önkormányzat, a német nemzetiségi önkormányzat és a helyi intézmények képviselői.



Bakonyszentlászló

03. 13., szerda

Kultúrház, 13 óra

Ünnepi műsor.



Bábolna

03. 15., péntek

Szabadidőközpont, 15 óra

Ünnepi műsor és megemlékezés.

Régi temető, 15.50 óra

Koszorúzás.

Hősi kapu, 16.10 óra

Koszorúzás.

Bábolnai csata emlékmű, 16.30 óra

Koszorúzás. Az emlékműhöz 16.20 órakor indul busz a Hősi kaputól.



Bágyogszovát

03. 14., csütörtök

Művelődési ház, 18 óra

Ünnepi beszéd és műsor.



Bősárkány

03. 14., csütörtök

Katolikus templom, 16 óra

Ünnepi szentmise.

Fő tér, 16.55 óra

Koszorúzás az 1848–49-es emlékműnél.

Művelődési ház, 17 óra

Megemlékezés. Ünnepi beszéd és műsor.



Csorna

03. 14., csütörtök

Petőfi-szobor, 10 óra

Az ünnepség szónoka Orbán Balázs miniszterhelyettes, államtitkár. A műsorban közreműködnek a Hunyadi János Középiskola diákjai.



Darnózseli

03. 13., szerda

Sportcsarnok, 17.30 óra

Beszédet mond: Böröndi Lajos. Koszorúzás a Kossuth-emléktáblánál. Ünnepi műsor.



Dunakiliti

03. 14., csütörtök

Faluház, 1848-as emlékmű, ’48-as honvédsír, 17 óra

Ünnepi beszédet mond Kovács Andor Tamásné polgármester. Emlékműsor az általános iskola 6. osztályos tanulóival és a Dunakilitiért Egyesület és Rajka-Feketeerdő Vegyeskarával. Ünnepélyes zászlófelvonás, koszorúzás.



Dunaszeg

03. 15., péntek

Kultúrház, 17 óra

Ünnepi műsor, majd fáklyás felvonulás a templomhoz.



Dunasziget

03. 14., csütörtök

KOSZISZ Timaffy Endre Általános Iskola, 16 óra

Az iskola tornatermében ünnepi műsort adnak az iskola diákjai, ezt követően fáklyás emlékmenet indul a Park utcai emlékparkba, ahol Cseh Benjamin polgármester ünnepi beszédét követően koszorúzásra kerül sor.



Enese

03. 14., csütörtök

Iskolai aula, 17 óra

Ünnepi műsort adnak az általános iskolások.



Écs

03. 14., csütörtök

Orbán László Művelődési Ház, 16.30 óra

Megemlékezés.



Fertőd

03. 14., csütörtök

Muzsikaház díszterme, 17 óra

Ünnepi beszédet mond dr. ifj. Sarkady Sándor helytörténész.

Közreműködnek az iskola és a zeneiskola növendékei.



Fertőszentmiklós

03. 15., péntek

Szabadidőközpont és Könyvtár, majd a Forradalmak tere, 10 óra

Ünnepi beszédet mond Osváth Ádám, a Soproni Múzeum történésze. Közreműködők: Vinkovics Sándor, Rozmaring Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület, Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde, az iskola gyermekkórusa, Pedagógus Nőikari Egyesület.



Fertőszéplak

03. 14., csütörtök

Művelődési ház, 17 óra

Szónok: Miklós Horváth István, a helyi Pokker János Alapítvány kuratóriumának elnöke. Ünnepi műsorral fellépnek az iskolások.



Gyömöre

03. 14., csütörtök

Általános iskola, 18 óra

Megemlékezés, majd fáklyás felvonulás.



Győr

03. 13., szerda

Pinnyédi Művelődési Ház, 17 óra

Ünnepi varázsműhely. A nemzeti ünnephez kapcsolódó kézműves-foglalkozás.



03. 14., csütörtök

Az újvárosi Kossuth-szobor előtti terület, 14 óra

Március idusa. Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Az Újvárosi Művelődési Ház rendezvénye. Ünnepi köszöntőt mond: dr. Fekete Dávid alpolgármester. Közreműködők: a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium trombita tanszakának növendékei – Kecskeméti Nándor, Fejes Dávid, Horváth Áron. Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium – Ugróczki Dóra és Korda Tibor, 6/II; Bozsaky Boglárka, 12/VIII – vers. Kossuth Lajos Általános Iskola – Kőfalvi Balázs és Maár Dorina Dzsenifer, 7. a – vers. Köcsögök és Dudák néptánccsoport. Az Újvárosi Művelődési Ház kórusa. Kórusvezető: Radicsné Csőre Andrea.



03. 15., péntek

Megyeház előtti tér, 9.30–13 óra

Karzat Színház – Március 15-i játéksor. Szituációs játékok (toborzó, vágta, őrség), 1848-as forradalmi életképek, műveltségi kvíz, valamint kézművesműhely várja az érdeklődőket.

Honvéd liget, 10 óra

Koszorúzási ünnepség. Ünnepi beszédet mond Borkai Zsolt, Győr megyei jogú város polgármestere, az ünnepi műsorban közreműködnek a Győri Nemzeti Színház művészei.

Városház tér, Szent István út, 11 óra

A díszszázad felvonulása. A Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred díszalegységének, a Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Győri Lovas Nemzetőr Díszszakaszának és a IX. Gróf Nádasdy Ferenc Hagyományőrző Huszár Bandérium felvonulása.



03. 15–21., péntek-csütörtök

Megyeháza előtti tér, 9–17 óra

A szabadság apró betűs hősei. A kiállítás tudósaink sorsát követi végig, akik hősiesen harcoltak az 1848/49-es szabadságharcban. De mi történt velük azután? Hogy alakult az életük? Találmányaik sora, életművük felbecsülhetetlen érték számunkra, nevüket beírták a történelemkönyvekbe, ha sokszor csak az apró betűs részbe is. Hősök voltak így is, úgy is...



Győr-Ménfőcsanak

03. 14., csütörtök

Kerületi ünnepség az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. 16.30 óra: Megemlékezés és koszorúzás Szabó János huszár százados emlékművénél történelmi zászlók kíséretében. Közreműködnek: Horváth Gábor hadtörténész-technikus, Spanicsek Attila tárogatóművész. 17 óra: Ünnepi műsor a Bezerédj-kastélyban. „Sikolt a harci síp" – irodalmi, zenés emlékműsor március 15-e tiszteletére. Előadja a Bezerédj kórus.



Győrasszonyfa

03. 14., csütörtök

Kultúrház, 13 óra

Az iskolások műsora. Utána koszorúzás a temetőben a honvéd százados sírjánál.



Győrság

03. 14., csütörtök

Művelődési ház, 17 óra

Megemlékezés.



Győrsövényház

03. 13., szerda

Új közösségi ház (Gárdonyi G. u. 6.), 16.30 óra

Ünnepi beszédet mond Hokstok Imre polgármester, műsort adnak az általános iskolások.



Győrújbarát

03. 14., csütörtök

Kossuth-szobor, 11 óra

Koszorúzás.

Művelődési ház, 17 óra

Ünnepi műsor az iskolások és a dalkör közreműködésével. Kitüntetések átadása.



Halászi

03. 14., csütörtök

Iskola előtti tér, 17 óra

Halászi dalkör előadása, óvodások és iskolások ünnepi műsora után ünnepi beszédet Székely Zoltán, a Hansági Múzeum igazgatója mond.

Koszorúzás a templomtéri emlékműnél, a Hagyományőrző Egyesület műsora. Fáklyás felvonulás a hídhoz a lovasbandérium vezetésével a híd melletti emlékműhöz.



Harka

03. 14., csütörtök

Kultúrház, 15 óra

Ünnepi beszédet mond Szabó Károly polgármester. Közreműködnek az általános iskola 6. osztályos

tanulói.



Hegyeshalom

03. 14., csütörtök

Lőrincze Lajos Általános Iskola (Rákóczi utca 13.), 17 óra

Ünnepi műsor, beszédet mond Szoboszlai Sándorné történelem szakos tanárnő.



Hegykő

03. 15., péntek

Hősi kert, 15 óra

Ünnepi beszédet mond Szigethi István polgármester. Műsort ad az általános iskola hatodik osztálya. Az ünnepség előtt a Hegykői Tűzoltózenekar térzenével várja a résztvevőket.



Hédervár

03. 14., csütörtök

Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, 16 óra

A Timaffy László-tagiskola tornatermében ünnepi megemlékezés 1848 hőseiről.



03. 15., péntek

Parázsszög tér, 9 óra

Életfaültetés. A Hédervári Baráti Kör reggel 9 órakor fát ültet és a 2018-ban született gyermekek nevével ellátott táblával nevesíti azt.



Ikrény

03. 14., csütörtök

Czank Vilmos Díszterem (Vasútsor utca 6.), 17 óra

Ünnepi beszédet mond Németh Tamás polgármester.



Iván

03. 14., csütörtök

Az iskola előadóterme, 17 óra

Ünnepi beszédet mond Baráth Ká-

roly polgármester, közreműködik az iskola irodalmi színpada.



Jánossomorja

03. 15., péntek

Balassi Bálint Művelődési Ház, 17 óra

A Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola tanulóinak műsora. Fáklyás felvonulás, koszorúzás a mosonszentpéteri Szabadság-emlékoszlopnál.



Kapuvár

03. 14., csütörtök

Várkert, ’48-as emlékmű, 14.30 óra

Koszorúzás, majd ünnepi műsor a Rábaközi Művelődési Központban. Ünnepi köszöntő.



Kimle

03. 15., péntek

’48-as tér, 16.30 óra

Megemlékezés és koszorúzás a ’48-as emlékműnél. Ünnepi beszédet mond Csizmazia Roland iskolaigazgató.

Faluház, 17.30 óra

Kulturális bemutató a helyi művészeti és hagyományőrző csoportok közreműködésével. Kiállításmegnyitó (Leinwetterné Deák Magdolna festményei). A Kimle Községért Emlékérem átadása.



Kisbér

03. 15., péntek

Petőfi-szobor, 18 óra

Koszorúzás.

Általános iskola, 18.30 óra

Fáklyás felvonulás a művelődési központig.

Művelődési központ színházterme, 19 óra

Ünnepi műsor. Beszédet mond Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő.



Komárom

03. 15., péntek

Kopjafás emlékpark, 11 óra

Ünnepi műsor. Beszédet mond Benkő Tibor honvédelmi miniszter.



Koroncó

03. 14., csütörtök

Szolgáltatóház, 14 óra

Ünnepi beszéd. A koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora. Koszorúzás a Hősi parkban.



Kóny

03. 14., csütörtök

Dísztér, 1848/49-es emlékmű, 15.30 óra

Ünnepi megemlékezés, műsort adnak az iskolások és az Erkel Ferenc Énekkar.



Kópháza

03. 14., csütörtök

1848-as kopjafa, Fő utca, 14 óra

Koszorúzás. Ünnepi beszéd a művelődési házban, iskolások emlékműsora.



Kunsziget

03. 14., csütörtök

Kultúrház, 15.30 óra

Ünnepi beszédet mond Lendvai Ivánné polgármester. A műsorban közreműködnek a Tündérvár Óvoda óvodásai, a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub tagjai.



Lázi

03. 15., péntek

Millenniumi kereszt (rossz idő esetén kultúrház), 11 óra

Megemlékezés.



Levél

„A síkra, magyarok!..." – Megemlékezés és koszorúzás 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére.

03. 14., csütörtök

Levéli kultúrház és a Vasút utca elején álló kopjafa

18 óra: Megemlékező műsor a kultúrház nagytermében. 18.30 óra: Fáklyás, zenés emlékmenet a kultúrháztól a kopjafáig. 19 óra: Koszorúzás az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére felállított Kopjafánál. Közreműködnek: a Levéli Általános Iskola 5. osztályos diákjai, a Levéli „Huszárkórus", a Kislaptáros népzenekar, versmondók, tűzoltók, fiatalok.

03. 15., péntek

Levéli kultúrház

14 óra: Ünnepi játszóház – kokárda, zászló, nemzeti színű dekoráció készítése. 16 óra: Filmvetítés gyerekeknek. 18 óra: Pillanat címmel Farkas Kevin fotókiállításának megnyitója. A tavalyi Fotómaraton győztesének tárlatát Hidvégi Zsófia GYÖK-polgármester nyitja meg. 20 óra: Éjszakai pingpongverseny. Nevezés 19.30 órától.



Lébény

03. 15., péntek

Közösségi ház, 10 óra

Ünnepi beszédet mond Tóth Máté történész. Iskolások ünnepi műsora. Koszorúzás a Szabadság angyala szobornál.



Mecsér

03. 14., csütörtök

Baross Gábor Faluház, 17 óra

Az 1848/49-es emléktábla koszorúzása a községházánál, majd ünnepi megemlékezés a Baross Gábor Faluházban. Ünnepi köszöntőt mond Csaplár Zoltán polgármester, ünnepi megemlékezést tart dr. Nagy István agrárminiszter, amit a mecséri diákok és a mosonszentmiklósi Néptánc Egyesület ünnepi műsora követ. A díszpolgári cím átadását követően az „Egy perc Magyarország" – Mecsérről szóló kisfilm vetítése.



Mezőörs

03. 13., szerda

Magyar Műhely

Általános Művelődési Központ, 14 óra

Megemlékezés. Az ünnepi műsorban részt vesznek az általános iskola és gimnázium

tanulói.



Mosonmagyaróvár

03. 15., péntek

10 óra: Piarista diákok megemlékezése. Ünnepi megemlékezés a mosoni temetőben – beszédet mond Farkas István piarista. Koszorúzás a ’48-as honvédsíroknál. Az ünnepség után ünnepi szentmise a mosoni plébániatemplomban, majd koszorúzás a plébániahivatal falán elhelyezett Kossuth Lajos-emléktáblánál. 13 óra: Megemlékező beszéd és civil koszorúzások az 1848-as mosonmagyaróvári emlékhelyeken.

Városi ünnepség a múzeumkertben (Mosonvármegyei Múzeum, Szent István király út 1.)

14 óra: A Mofém Fúvószenekar fogadja az ünneplőket. Vezényel: Kovács Tamás József karnagy. 14.30 óra: Himnusz. Ünnepi beszédet mond prof. dr. Hermann Róbert történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke.

„Magyar vagyok, magyarnak születtem..." Zenés irodalmi összeállítás a Fekete István Általános Iskola diákjainak előadásában.

Toborzó a Lajta néptáncegyüttes közreműködésével.

Koszorúzás a ’48-as emlékműnél. Közreműködik a 70. Sz. Széchenyi István Cserkészcsapat. Szózat. Mofém Fúvószenekar. Családi programok: Az ünnepséget követően a múzeumban és a múzeumkertben.

„Magyar vagyok..." Szép március hete. Forradalmi akadálypálya. A mosoni csata: terepjáték. Korabeli fegyverek a múzeumi gyűjteményből: interaktív bemutató. Kreatív foglalkozások: puzzle, dominó, társasjáték és memóriakártya. Pilvax kávéház: újságszerkesztés. A forradalom ereklyéi – kamarakiállítás a múzeum ’48-as relikviáiból.



Mosonszentmiklós

03. 14., csütörtök

Általános iskola, aula, 12 óra

Megemlékezés a márciusi eseményekről.



Mosonszolnok

03. 14., csütörtök

Művelődési ház, 18 óra

Koszorúzás a Fő utcai Hősök emlékművénél, majd ünnepi műsor a művelődési házban a helyi általános iskolások és a Kaláka néptánccsoport közreműködésével.



Nagycenk

03. 14., csütörtök

Községháza díszterme, 16 óra

Megemlékezés az iskolásokkal.

03. 15., péntek

Községháza, 15 óra

Gyülekező a községháza előtt, majd átvonulás a Millenniumi parkban lévő 1848-as kopjafához. Ünnepség az 1848/49-es szabadságharc tiszteletére. Ünnepi beszédet mond Csorba János polgármester, ezt követően az esemény koszorúzással zárul.



Nagyszentjános

03. 14., csütörtök

Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola, 8 óra

Ünnepség.



Nyúl

03. 14., csütörtök

Pilinszky J.-iskola, 16.30 óra

Iskolások műsora, koszorúzás.



Öttevény

03. 14., csütörtök

Multifunkcionális szolgáltatóház, 16 óra

Köszöntőt mond Bider Zsolt polgármester. Az ünnepi műsor után kitüntetéseket adnak át. Majd 17 órától koszorúzást tartanak az emlékparkban, a Petőfi-szobornál.



Pannonhalma

03. 14., csütörtök

Művelődési ház (Petőfi u. 25.), 16 óra

Megemlékezés és műsor.



Petőháza

03. 15., péntek

Közösségi ház, 18 óra

Ünnepi beszédet mond Piskolti

Béla polgármester.

Közreműködnek a helyi óvodások, iskolások, nyugdíjas-egyesület

tagjai.



Pápa

03. 15., péntek

Március 15. tér, 10 óra

Zászlók a hegy hátán... Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére.



Pér

03. 15., péntek

Faluház díszterme, 16 óra

Ünnepi megemlékezés, közreműködnek a Borostyán nyugdíjasklub tagjai, a vámosszabadi óvodások és a vámosszabadi iskola diákjai.



Püski

03. 15., péntek

Püski faluház, 17 óra

Makai Jenő polgármester ünnepi beszéde hallható, majd megemlékezés az 1848/49-es szabadságharc tiszteletére.



Ravazd

03. 14., csütörtök

Faluház, 16.30 óra

Iskolások műsora. Utána koszorúzás a templomban.



Románd

03. 15., péntek

Templomkert, 10 óra

Ünnepi megemlékezés.



Sikátor

03. 15., péntek

Kultúrház, 15 óra

Az érdeklődők ünnepi műsort láthatnak, és meghallgathatják Kovács Józsefné polgármester beszédét.



Sopron

03. 15., péntek

Petőfi tér, 9.30 óra

Sopron Város Fúvószenekara térzenéje után a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület lovasainak bevonulása a Juventus Koncert-fúvószenekar kíséretével.

10 óra: Ünnepi műsor és koszorúzás a Petőfi-szobornál. Közreműködnek a Soproni Petőfi Színház művészei. 11 óra: A Pendelyes néptáncegyüttes előadása.



Sopronkövesd

03. 13., szerda

Petőfi Sándor-szobor, 11 óra

Ünnepi megemlékezés óvodásokkal, iskolásokkal együtt, majd ünnepi köszöntőt mond Fülöp Zoltán polgármester.



Szany

03. 14., csütörtök

Művelődési központ, 19 óra

Az emlékműsoron ünnepi beszédet mond Szalay Balázs középiskolai történelemtanár, a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulatának

elnöke.



Tata

03. 14., csütörtök

Kossuth tér, Országzászló szobor, 8 óra

Ünnepség a magyar zászló és címer napja alkalmából. Ünnepi beszédet mond Michl József polgármester, aki elismeréseket ad át az elmúlt évben kiváló tanulmányi eredményt elérő tatai diákoknak.

03. 15., péntek

Mansbarth Antal katolikus pap, a forradalom mártírja emléktáblája, 9 óra

Ünnepi felvonulás, érintve Hamary Dániel honvéd tüzér hadnagy, orvos Tópart utcai szülőházát, illetve az 1848-as emlékoszlopot a várudvaron.



Tét

03. 14., csütörtök

Művelődési ház, 17 óra

Ünnepi beszédet mond dr. Brandhuber Ferencné, Tét díszpolgára. Közreműködnek az iskola diákjai és a Téti Ifjúsági Fúvószenekar. A műsort zászlós felvonulás követi a katolikus temetőig, ahol elhelyezik a megemlékezés koszorúit.



Vámosszabadi

03. 14., csütörtök

Petőfi Sándor Művelődési Ház, 14.30 óra

Ünnepi megemlékezés, majd koszorúzás a hősi emlékműnél.



Várbalog

03. 14., csütörtök

Rákóczi tér, kettős keresztnél, 11 óra

Az ünnepi beszédet követően koszorúzás.



Veszprémvarsány

03. 14., csütörtök

Kultúrház, 17 óra

Az iskolások adnak ünnepi műsort.