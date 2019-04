Május elsején sűrítik a hajójáratokat Fonyód és Badacsony között

Május elsején a menetrendi hajók több mint dupláját indítja Fonyód és Badacsony között a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart). Emellett újabb három kikötőből indulnak járatok - tájékoztatott a társaság.



Az április 20-án beindult balatoni hajózási szezon tavaszi menetrendje szerint naponta 4 hajójárat köti össze az északi és déli partot Fonyód és Badacsony között, május elsején viszont 11 hajójárat indul: Fonyódról 8 és 18 óra között, Badacsonyból 9 és 19 óra között minden kerek órában. A menetidő 25 perc.



Közlekednek majd a két part között a társaság gyorshajói is.



Május elsején a húsvétkor megnyitott hat kikötő mellett újabb háromból indulnak menetrendi, kerékpárokat is szállító hajók Balatonmáriafürdő, Balatongyörök, Szigliget és Badacsony között, amely útvonalon ezt követően hó végéig csak hétvégente közlekednek majd a járatok. Több kikötőjéből indít a Bahart sétahajókat is.



További információkat a balatonihajozas.hu oldal közöl.