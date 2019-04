Majális 2019: programok Győrtől Kapuváron át Sopronig - ajánló

Fertőd, Nagycenk, Sopronbánfalva - nyitvatartások, belépők



A fertődi Esterházy-kastély, a nagycenki Széchényi-örökség, helyszínei,

valamint a Sopronbánfalvi Kolostor Hotel és Étterem 2019. május 1-jén az

alábbiak szerint várják a látogatókat.



A fertődi Esterházy-kastély

Nyitvatartási idő: 09.00-17.00 óra

Pénztár nyitvatartása: 8.45-15.55 óra között Az utolsó tárlatvezetés

16.00 órakor indul.



Belépőjegy árak:

Az Esterházyak mesélő kincsei című kiállítás, Nyári ebédlő, Sala

Terrena, Haydn-terem, Apolló terem, Lakk-kabinet, Kápolna:

A vezetés időtartama: cca. 50 perc

Normál jegy: 2.000 Ft/fő

Kedvezményes jegy (diák és nyugdíjas): 1.000 Ft/fő Családi jegy: 4.000

Ft/család



A nagycenki Széchényi-örökséghelyszínek

Nyitvatartási idő: 10.00-18.00 óra

Pénztár zárása: 17.30 óra



Belépőjegyek az Emlékmúzeumba:

Teljes árú: 1.400 Ft/fő

Diák (6-26 éves): 700 Ft/fő

Nyugdíjas (62-70 év): 700 Ft/fő

Családi jegy: 2.500 Ft/család



Belépőjegyek a Mauzóleumba:

Teljes árú: 600 Ft/fő

Diák (6-26 éves): 400 Ft/fő

Nyugdíjas (62-70 év): 400 Ft/fő

Családi jegy: 1.300 Ft/család



Belépőjegyek a Lovardába:

Teljes árú, Diák, Nyugdíjas: 600 Ft/fő

Családi jegy: 1.300 Ft/család



Kombinált jegyek:

Teljes árú: 2.400 Ft/fő

Családi jegy: 4000 Ft /család

Kedvezményes nyugdíjas (62-70 év), diák (6-26 éves): 1.600 Ft/fő



Sopronbánfalvi Kolostor Hotel és Étterem

Nyitvatartási idő: 10.00-18.00 óra



Belépőjegek:

Felnőtt: 1.000 Ft/fő

Kedvezményes diák: 500 Ft/fő

Kedvezményes nyugdíjas: 500 Ft/fő

