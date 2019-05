Lovas színház, gyereknap az állatkertben, bringatúra - mutatjuk a top 3 megyei programot!

1. Lovas színházi show: csikósok, huszárok, Zorro és Pegazus

Premier

Május 25., szombat, 20 óra

Gyirmót, Rodeo Ranch, Gerle utca

2. Gyereknap a győri állatkertben

Május 26., vasárnap

Xantus János Állatkert, 10 óra

3. Kápolnák útján két keréken

Sok ló, sok tűz, magas cidri- és cukifaktor – a Premier című lovas színházi show páratlan látványt ígér. A produkcióról, amit szombaton 20 órától mutatnak be Gyirmóton, Tóth Szilárd, a Győri Lovas Színház igazgatója árult el kulisszatitkokat.– Tizenöt éve rövidebb show-kat mutattunk be a gyirmóti ranchon, amerikai hangulatú nyaktörő mutatványokat a közönség örömére. Tíz esztendeje váltottunk: a Nemzeti Vágtához kapcsolódó Kisalföld Vágtán lovasakrobatikával, kaszkadőrelemekkel tűzdelt trükklovaglással szórakoztattuk a közönséget. Ennek nyomán zenés színházi produkciók szervezői kerestek meg, hogy közreműködjünk előadásaikon, az akciókat oldjuk meg, mert ebben vagyunk jók. Így jobban megismertük a lovas színház műfaját, összebarátkoztam Derzsi Györggyel, aki rendező, lovas színész és zeneszerző is. A lovas színházi show kategóriájában szándékunk szerint megmarad a színház művészi élménye, nem engedünk e téren a minőségből, annak ellenére, hogy tele lesz akciójelenetekkel a produkció. A filmbe illő látványelemek itt még izgalmasabbak, mint a mozivásznon, mert mi nem vehetjük fel többször, nem vághatjuk össze azokat, hanem élőben adjuk elő.– Mintegy száz fellépő működik közre a Premierben, a legnagyobb jelenetben egyszerre negyven ló vesz részt. Az egyik kaszkadőrjelenet cselekménye szerint pedig az indián törzsfőnök feleségét elrabolják a banditák, ezért egy lángoló szekérre ugrik át, hogy megmentse, a befogott lovak egyikének hátára pattan, hogy a fogatot megfékezze. A filmekben sokszor láttunk ilyet, nagy gyakorlat, összehangolt munka szükséges a kivitelezéshez. Ebből is látszik, hogy a cidri- és a cukifaktor is magas lesz a produkcióban, tíz egyméteres póni is szerepet kap, sok tűz lesz, sok dal, a Pocahontasból ismert is elhangzik.– Csak rövid része. Számos helyszínt, korszakot megidézünk, csupa lovakhoz kötődő szakmát, történetet, hiszen ezek a négylábúak régóta segítik sokféleképpen az emberek életét. A darab cselekménye szerint egy szülő beszélget a fiával. Utóbbi cowboy akar lenni, álmodozik, így a meseszerűbb jelenetek köthetők hozzá, míg édesapja magyar hagyományokról, csikósokról, huszárokról is beszél neki. Így szerepelnek banditák, tündérek is a darabban, akárcsak óriások, démonok, orkok. Ördöglovasok érkeznek, római harci szekeret is láthat a közönség és flamencotáncosokat, megjelenik Zorro és Pegazus, a szárnyas paripa, az meglepetés, hogyan.– Gyakoroltunk esős időben is, elpróbáltuk külön-külön az egyes jeleneteket és egyben az egész előadást is. Tíz-tizenöt év munkájának, a lovak betanításában szerzett tapasztalatainknak köszönhető, hogy bemutathatjuk új produkciónkat. Szerintem az a siker titka, hogy minden feladatra, szerepre olyan szakembert kértünk fel, aki ahhoz jól ért, olyat, aki a saját területén profi. Összeválogattuk a legkiválóbbakat. Többek közt itt lesz Margli Zsolt, akit a Ninja Warrior tévéműsor középdöntőjében láthattunk és parkourcsapata, az öttevényi Takács Titanilla, aki háromszor nyerte meg a mazsorett Európa-bajnokságot. Fellép szájharmonikás és gitáros, szerepelnek hastáncosok is és a Győri Ördöglovasok, továbbá hat-tíz éves gyerekek lovagolnak pónikon.Családi nap! A győri állatkert erre az alkalomra egész napos vidám, ünnepi programokkal készül kicsiknek és nagyoknak. Játszóházak, állatbemutatók, vetélkedők, ajándékok, meglepetések várnak a gyerekekre 10 órától. E jeles nap alkalmával a gyerekeket édességgel, az apukákat hideg sörrel ajándékozzák meg! A rendezvény az állatkert jelenleg érvényes jegyáraival látogatható.