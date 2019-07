Lezárják szerdán az M1-es bicskei csomópontjának kihajtó ágát

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában az idei évben tovább folytatódik az M1-es autópálya felújítása. Ezen munkákat megelőzően a szakemberek 2019. július 2-től várhatóan 1 hónap alatt 3000 tonna aszfalt felhasználásával úgynevezett nagyfelületű és lokális burkolatjavítást végeznek a Tatabányától Budapestig tartó szakasz szükséges helyszínein. A munkálatok következő üteme a bicskei csomópontot is érinteni fogja, amely további korlátozásokkal jár majd.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 39-es kilométerszelvénynél található bicskei csomópont kihajtó ágát aszfaltozási munkák miatt lezárják a szakemberek. A tervek szerint 2019. július 24-én, szerda este 20 órától csütörtök 19 óráig lesz érvényben a korlátozás. A terelőutat már az 56-os kilométerszelvénynél, Tatabánya-Óváros csomópontnál táblákkal, illetve a 64-es kilométerszelvénynél az autópálya felett található digitális táblán is jelezni fogják.



A munkálatok idejére a közlekedők türelmét kéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről és ajánlatott terelőútvonalról a társaság Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék. A szakemberek arra is felhívják a közlekedők figyelmét, hogy az előjelzéseket figyelve, a kihelyezett korlátozásokat betartva, fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkaterületek mellett az ott dolgozók és saját biztonságuk érdekében.