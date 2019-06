Lerakták a kőszegi határátkelőt és az ausztriai Rőtalvát tehermentesítő út alapkövét

Lerakták pénteken a 87-es számú főutat és az osztrák B61a jelzésű utat új határmetszési ponttal összekötő 1,8 kilométer hosszúságú út alapkövét a kőszegi határátkelőhely közelében.



Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára arra emlékeztetett, régi tartozást rónak le a két nagyforgalmú főút összekötésével, hiszen Kőszeg és a burgenlandi régió évszázadokig szorosan kötődött egymáshoz, a "vasfüggöny" sokszínű gazdasági, kultúrális és emberi kapcsolatokat szakított szét és tartott távol egymástól mesterségesen.



"Harminc év sem volt elég ahhoz, hogy a megelőző száz év rombolásának következményeit felszámoljuk, és a kapcsolatok szövetének minden szálát helyreállítsuk, de amióta nemzeti kormánya van Magyaországnak, az újraépítési folyamat felgyorsult" - mondta.



Az államtitkár kitért arra, hogy az elmúlt években öt közúti kapcsolatot építettek meg Magyarország és Ausztria között, és újabb öt építését tervezik 2021-ig, amelyek közül az első a Kőszeg és Rőtfalva (Rattersdorf) közötti útszakasz.



A következő két évben két új autópálya kapcsolatot építenek ki magyar részről Ausztria, Burgenland irányába az országhatárig, ezek egyike Sopront, a másik pedig Körmenden át Rábafüzest fogja összekötni Burgenlanddal - ismertette.



Heinrich Dorner burgenlandi tartományi tanácsos köszöntőjében az út kapcsán a turizmus és a gazdasági kapcsolatok fejlődésének lehetőségét emelte ki. Hozzátette, hogy az útépítés mindig érzékeny téma Ausztriában, így az út ausztriai szakaszának tervezése során a lakosságot és a civil szervezeteket is igyekeztek minél jobban bevonni.



Ágh Péter (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője a Kőszeget érintő fejlesztésekről szólva kiemelte: egyre jobban látszanak az elmúlt évek előkészítő munkájának eredményei, ezt mutatják szavai szerint az elmúlt napokban átadott felújított óvodák, a néhány nappal ezelőtti napelempark avatás is.



A Kőszeget Rőtfalvábal összkötő új rendeltetése, hogy tehermentesítse a kőszegi határátkelőhelyet, és Rattersdorf belterületét is az egyre növekvő forgalomtól. Az út magyarországi szakaszán 625 méteren az építés új nyomvonalon halad, 200 méter hosszan pedig a 87-es főutat újítják majd fel.



A beruházás nettó 1,5 milliárd forintba kerül, a költségeket 30 százalékban állja az unió Interreg V-A Auszria-Magyarországf Együttműködési Programja, a többit a magyar állam finanszírozza. A kivitelezési munkák a tervek szerint 2021 nyarára fejeződnek be.