Legyen harminc percünk az életért!

A legfontosabb általános tudnivalók a következők:



Aki kéménytulajdonos, az rendszeresen hívjon kéményseprőt, lehetőleg a fűtési szezonon kívül.



Vigyázzunk az egyedül élő idősekre azzal, hogy segítjük őket az időpont-egyeztetésben.



Ha egy kéményseprő becsönget hozzánk, hallgassuk meg. Ám az általa kínált szolgáltatást elfogadni, amennyiben írásban vagy rögzített ügyfélszolgálati telefonvonalon nem mi hívtuk őket, az egylakásos ingatlanban lakóknak nem kötelező.



Akik társasházban laknak, figyeljék a kihelyezett értesítéseket, mert a tervezett sormunkában érkező kéményseprő ellenőrzését a lakóközösség érdekében tűrni kell.



Ellenőrizzük a hozzánk érkező szakembereket! Ismerjük meg formaruhájukat, nézzük meg igazolványukat, mielőtt otthonunkba beengedjük őket.



A kéményseprés magánszemélyek számára ingyenes. A kéményseprők nem kezelhetnek, és nem fogadhatnak el készpénzt ott sem, ahol írásos megrendelésre térítési díjas munkát végeznek.



Munkájuk elvégzéséről és eredményéről minden esetben tanúsítványt állítanak ki, amelyből egy példány az ügyfelet illeti.



Ellenőrizzük, hogy a tanúsítványon szerepel-e hibakód. Amennyiben igen, erről szóban is tájékoztatást kell kapnunk, és a problémát minél hamarabb, de legkésőbb a következő ellenőrzésig szakemberrel kell kijavíttatni.



Aki gazdálkodó szervezet székhelyének, telephelyének tulajdonosa – akár családi házról, akár társasházi ingatlanról van szó –, kötelezett a kéményseprés elvégeztetésére és a munkadíj kifizetésére. Ezekben az ingatlanokban a katasztrófavédelem kéményseprői kizárólag a társasházakban dolgozhatnak, az ún. egylakásos ingatlan tulajdonosának az egymással piaci versenyben álló kéményseprőipari szolgáltatók egyikétől, írásban kell megrendelnie az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szilárd fűtőberendezések esetén évente, gázüzemű berendezéseknél kétévente.

A fűtési szezonon kívüli időszakban a kéményseprők kevésbé leterheltek, így a nyári időszakban az ügyintézés gyorsabb, a várakozási idő rövidebb, és a munka is jobban tervezhető.A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel találkozni szerencsét jelent. Ma sincs ez másképp. A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelőzése területén bizonyított a kéményseprők rendszeres ellenőrző munkájának fontossága. Igaz, manapság hiába is keresnénk az évszázadokon át köztiszteletben álló kormos szakikat: helyükre modern eszközökkel, műszerekkel felszerelt szakemberek léptek, akik a tűzmegelőzésen túl energetikai-, légellátási-, tüzeléstechnikai-, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfelet. Míg hajdanán házról házra jártak, és egy nem túl hosszú drótra erősített kefével tisztították a kéményeket, ma már csak akkor találkozunk velük, ha időpontot egyeztetve mi magunk házhoz hívjuk őket.A kéményseprés az egylakásos ingatlanokban élők számára második éve önkéntes. Nekik maguknak kell elindítani azt az időpont-egyeztetési folyamatot, amelynek végén a kéményseprő felkeresi otthonukat, és elvégzi az ingyenes ellenőrzést. A szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezések esetén évente, a gázüzeműeknél kétévente. Ez a változás leginkább a külön háztartásban élő idősebb családtagok számára jelent nehézséget. Róluk is gondoskodni kell, ha szükséges, helyettük is hívjuk ki a kéményseprőket!Egy égéstermék-elvezető teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése mindössze 30 percet vesz igénybe. Persze csak akkor, ha minden rendben van. Ha az égéstermék-elvezetőt tisztítani kell, az valamivel hosszabb időbe telik, de otthonunk és családunk biztonsága megéri a ráfordított időt -a Katasztrófavédelem oldalán.