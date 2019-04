Közös koncertet ad Lackfi János és a Fugato Orchestra

Hibrid dalok címmel közös koncertet ad a Fugato Orchestra és Lackfi János a költészet napján, április 11-én Tatabányán, majd 24-én a fővárosi Barabás Villában is. A műsor Lackfi Jánosnak a zenekar számára írt új szövegeire és korábbi verseire épül. A zeneszámokat összefűző szövegeket a verses koncerten a szerző adja elő - közölték a szervezők az MTI-vel.



Mint írták, az elektronikával, dobbal, basszusgitárral és énekesekkel kiegészített szimfonikus kamaraegyüttes, a Fugato Orchestra vezetője, Alpár Balázs a különböző műfajok energiáit egyesíti hibrid zenéjében. A Fugato Orchestra világában így a régi és a modern, a könnyű- és a komolyzene egymást erősítve talál egymásra. A zenekar tavaly mutatta be Lackfi János Te is, én is című verse alapján készült dalát, de az együttműködés ötlete korábbra nyúlik vissza. Három évvel ezelőtt dolgoztak először együtt, tavaly Lackfi János blogszövegeiből írt Alpár Balázs tizenkét dalt a Netentúli történetek című színdarabhoz. Lackfi János azt emelte ki, hogy a Fugato Orchestra nagy bátorsággal párosítja a mait a tegnapival, a száz évvel ezelőttit az ötszáz évvel ezelőttivel.