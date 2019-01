Középiskolai felvételi - mutatjuk, mekkora a túljelentkezés a Révaiba és Kazinczyba Győrben

Írások, gondolatok a középiskolai felvételiről



Minden, amit a magyar írásbeliről és a matekról tudni kell.



Induljanak korábban, támadhat a tél: erre figyelmezteti a szombati középiskolai felvételire készülő diákokat az OH - folytatás itt.



A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szerint a szülők megkönnyíthetik a gyerekek dolgát stresszhelyzetben - részletek itt.

Horváth Lili

Kuczi Dorina

Varga Bendegúz

Élő Boglárka Sára

Balogh Adél Emese

A felvételi lapok csütörtökön érkeztek azokba a sulikba, ahol tartanak központi írásbeli vizsgát. A magyar nyelvi és a matematika feladatokra 45 percük van a diákoknak. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartanak. Mindkét vizsga tíz feladatból áll, 50-50 pontot szerezhetnek a felvételizők. Elég feszített a tempó, egy feladatra átlagosan 4-5 perc jut. A jó megoldások mellett kulcskérdés, hogy a feladatsor végére érjenek a diákok. A megoldásokat szombaton 13 órától teszik közzé az-n."Igazságos, hogy kétszer 45 perc alatt dől el a felvételi?" – kérdeztük. "Jogos a felvetés. Azoknak a diákoknak, akik izgulósak, valóban jelenhet problémát a lebonyolítás. Összességében mégis ez a rendszer a legobjektívebb. A szóbeli vizsgákat több szubjektivitás kísérné, ráadásul a diákoknak az általuk megjelölt összes iskolában vizsgázni kellene. Az is állandó vita tárgya, hogy az egyik iskolából hozott színötös érdemjegyek érnek-e annyit, mint a máshol kiállított kiváló bizonyítvány. A Nemzeti Pedagógus Karban többször foglalkoztunk a témával, de a jelenlegi felvételinél nem tudtunk jobb formát javasolni" – mondta Horváth Péter, a győri Révai-gimnázium igazgatója."Akik szorongósabbak, tegyék tudatosan próbára magukat. Vegyenek részt, minél több megmérettetésen, legyen szó szavaló- vagy sportversenyről" – javasolta a Nemzeti Pedagógus Kar vezetője. Ezek a tanulók gyakran attól kerülnek hatványozottan nehéz helyzetbe, mert a szüleik irreális elvárásokat tűznek ki célul számukra. Márpedig az elitgimnáziumokba kihívás bejutni. A Révai hat évfolyamos képzésére hatszoros, a Kazinczy nyolcosztályos képzésére négyszeres a túljelentkezés most. "Éles a verseny. Az elmúlt 15 évben mindig legalább négyszer többen szerettek volna nálunk tanulni, mint ahány diákot felvehettünk" – tudtuk meg Németh Tibortól, a Kazinczy-igazgatójától.A felvételin főleg gondolkodtató, logikai "fejtörőket" kapnak a diákok. "Hogyan lehet jól és okosan készülni?" – kérdeztük a győri Kölcsey-iskolában. "Akarattal és tanulással, de legalább ennyire fontosak a készségek és képességek is. Nálunk 5. osztálytól előtérbe kerül a pályaválasztás. "A pályaorientációs napon alkalmuk nyílik tanítványainknak arra, hogy a szakmákkal ismerkedjenek. Legyen az tűzoltó, pék vagy egészségügyi dolgozó. Örömmel látjuk azokat a szülőket is, akik szívesen mutatják be munkájukat" – kezdte Rácz Attila Róbertné Gertrúd igazgatóhelyettes."Rendhagyó osztályfőnöki órákon pályaválasztási tanácsadó és pszichológus segíti a tanulókat a képességeiknek, készségeiknek megfelelő iskolák választásában. Ugyanezt a lehetőséget biztosítjuk a szülők számára is a pályaválasztási szülői értekezleten" – tette hozzá Csüdömné Szalai R. Judit, a Kölcsey másik igazgatóhelyettese. A győri iskolában a végzős diákok 85 százaléka vett részt felvételi előkészítőn. Utóbbit ingyen biztosították számukra.A Kölcsey-iskola öt végzős diákjával beszélgettünk a felvételiről. Ők ezekkel a tervekkel vágnak a nagy napnak.Horváth Lili: A Győri Tánc és Képzőművészeti iskolába jelentkeztem grafika szakra. Érdekelnek a művészetek, belsőépítész vagy rajzfilm-készítő szívesen lennék.Kuczi Dorina: A Révaiban szeretnék tanulni reál szakon. A gimnázium után orvosi egyetemre készülök, így a biológia és kémia hangsúlyos számomra.Varga Bendegúz: A Krúdy két tannyelvű képzésén szeretnék részt venni. A nyelvtanulást több mint fontosnak érzem. Remélem, külföldi egyetemre is járhatok majd.Élő Boglárka Sára: Vagy a Révaiba, vagy a Kazinczyba szeretnek bejutni. A nyelvtanulás nálam is elsők között van a fontossági sorrendben.Balogh Adél Emese: Humán beállítottságú vagyok. Ha jó egy könyv, egyből érdekel. A Révaiban szeretnék továbbtanulni.