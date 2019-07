Közepes termésből készül idén a magyarok kenyere

A kajárpéci Major Bélánál már gyűlnek a gazdák felajánlott búzái. Fotó: Bertleff András

Várják az adományokat



A magyarok kenyerére búzát felajánlani – augusztus közepéig – a következő gyűjtőpontokon lehet: Szany – Németh Gergely, Szany, Kis u. 11. (+36-70/390-2670); Kajárpéc – Major Béla; Kajárpéc, Miklósmajor u. 1. (+36-30/256-4510); Újrónafő – Krass-Tóth Melinda; Újrónafő, Kossuth Lajos utca 21. (+36-30/620-0991); Fertőszentmiklós – Kovács Jenő; Fertőszentmiklós, Virágvölgy u. 14. (+36-30/959-1840); Egyházasfalu – Derdák Gábor; Egyházasfalu, Fő u. 87. (+36-30/396-8317).



Pénzbeli adomány, illetve támogatás felajánlására is lehetőség nyílik, amit a kamara tulajdonában lévő NAK-TAN Agrár Információs, Szolgáltató és Oktatásszervező Nonprofit Közhasznú Kft. tud befogadni. Magánszemélyek és cégek is élhetnek a lehetőséggel, felajánlásukat a Közhasznú Kft. OTB Bank Nyrt.-nél vezetett 11711010-21453881-00000000 számlaszámára utalhatják át, a közleményben feltüntetve: Magyarok kenyere. A pénzbeli adományozást kérik jelezni a gyormosonsopron@nak.hu e-mail-címen az igazolás kiállítása miatt.

Az eső miatt két hetet csúszott, de augusztus elejére befejeződhet az aratás, ehhez azonban az kell, hogy ne essen az eső. A kombájnok ugyanis akkor tudják kicsépelni a gabonát, ha az kellően száraz, csak így kerülhet a magtárakba.Mennyiségileg országosan gyenge-közepes termés várható, a minőség azonban jobb lehet, mint az elmúlt években – közölte Vancsura József, a Magyar Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) tiszteletbeli elnöke. Jó közepes – így értékelte az idei búzatermést a kajárpéci Major Béla is, aki 90 hektárt aratott a földjén.„A búza minőségével nem volt gond, az átlagtermést mondanám erős közepesnek" – kezdte a kajárpéci Major Béla. „A tavaszt megsínylette a kalászos, a májusi eső azonban szerencsére még időben jött, kiteltek a szemek. Eközben kétszer kellett védekezni gombaölő szerrel. A termés egy része takarmány lesz, fele azonban jobb minőségű malmi vagy Euro búza. A felvásárlói árak? Kielégítőek. A takarmány tonnájáért 47, a malmiért 51 ezer forintot adnak. Ez persze még emelkedhet szeptember-októberre, ha vége az aratásnak."Major Béla kajárpéci telepe is gyűjtőpont, a magyarok kenyerére várják itt is a búzaadományokat. A „15 millió búzaszem" jótékonysági kezdeményezésen a Kárpát-medencei magyar gazdák búzájuk egy részét nemzeti összefogással a határon innen és túl élő, rászoruló magyar gyermekek ellátására adományozzák. Győr-Moson-Sopron megyében tavaly 147 megyei gazdálkodótól 15 ezer 520 kilogrammot gyűjtöttek össze karitatív célra. Ebből a mennyiségből a megyei agrárkamara 7325 kilogrammot osztott szét 11 megyei intézmény között, 2000 kilogrammal pedig megyén kívüli szervezeteket támogattak. A lisztadományból közvetve több mint 7400 rászoruló részesülhetett.A program támogatottsága évről évre növekszik, az adományozószáma pedig tavaly minden addigi rekordot megdöntött: a 19 magyarországi megyéből és a 12 határon túli régióból 5019-en adományoztak. Az összegyűjtött búzaadomány már második éve lépte túl a 600 tonnát, amelyből 80 ezer rászoruló gyereknek jut magyar kenyér. „Érkeznek a környékről hozzánk is a felajánlások, a régi beszállítók is ígérték, hozzák a búzaadományt, de olyanok is jelentkeztek, akik idén először segítenek ily módon a rászorultakon. Az ideszállításban is segíteni tudunk annak, aki adna a jótékony célra" – mondta Major Béla.