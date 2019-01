Körkép Győrtől Sopronig - Mutatjuk, az autósok hány százaléka használ téli gumit öt megyei városban

Roll Barnabás azt tartja ideálisnak, ha az autósok már október közepén jelentkeznek a téli gumiszerelésre. Így a szervizek karácsony előtt megoldják a cserét minden autósnak. Fotók: H. Baranyai Edina

A közúti ellenőrzéseket a rendőrök összeköthetik a téli gumik szemléjével megyénkben. Fotó: Police.hu

ide kattintva láthatnak! A téli vezetésről hasznos tippeket, videókatláthatnak!

Sok egymásnak ellentmondó hír kering a világhálón a nyári és téli gumikról. Valójában jeges-havas útviszonyok mellett a téli guminak nincs alternatívája. A nyári vagy régi téli gumi esetén négyszeres fékúttal is számolhatunk. 40 km/órás tempóval jobb téli gumikkal 20-30 méteres fékút adódik, a nyári gumikkal ez 50-80 méterre nőhet.Sokan nincsenek azzal tisztában, hogy a gumik életkora is számít. Hiába téli a gumi, ha öt évnél idősebb, akkor közel annyira balesetveszélyes, mintha nyári gumival közlekednénk. A gumin található DOT-számmal látjuk az abroncs "szavatosságát". A 2000 után gyártott abroncsok esetében a DOT szám négy jegyből áll, amelyek közül az első kettő az év adott hetét, a második kettő az évet jelöli. Például a 0416 - 2016 negyedik hetét jelenti.Ne feledjük: nyári vagy régi abronccsal nemcsak magunkat, a többi autóst is veszélyeztetjük. A megyei rendőr-főkapitányság Közlekedési és Baleset-megelőzési Bizottsága mint 2017-2018 fordulóján, most is hangsúlyos figyelmet fordít a téli gumikra. A rendőrök a kapitányságok közlekedési szakembereivel együtt folytatják a tavaly év végén indított "Közeleg a tél" kampányt. Ennek során a napokban szemléket végeztek az öt legjelentősebb lélekszámú megyei városban, illetve a települések vonzáskörzetében."Ameddig a '90-es években és a 2000-es évek elején kevesek kiváltsága volt a téli gumi, ma már szerencsére nem ez a helyzet" – kezdte Rosta Roland őrnagy. A megyei rendőr-főkapitányság Közlekedési és Baleset-megelőzési Bizottságának titkára szerint az ellenőrzések során a rendőrök a megye egy-egy városában legalább 100 autó kerekeit nézték. "Törekszünk arra, hogy egy-egy vizsgálat során 1000 autó gumiadatait szemrevételezzük az öt városban és a települések környékén. Arra kérjük a kollégákat, hogy lakott területen belül és kívül is gyűjtsenek adatokat" – hallottuk Rosta Rolandtól.Szűkebb pátriánkban különösen Sopronban és Mosonmagyaróváron kiemelkedő a téli gumi "bevetése". Ebben nyilván szerepet játszik a határ közelsége és az a tény, hogy mindkét városból sokan járnak dolgozni Ausztriába. A felmérések "csúcsát" tavaly Sopronban rögzítették: akkor a vizsgált autók 96 százalékán volt téli gumi. "Tavaly január végén a felmért megyei autósok 85,2 százaléka tett téli gumival családja és a többi közlekedő biztonságáért. Most is javulnak a mutatók. A következő ellenőrzés során 80 és 90 százalék között eredményben bízom" – búcsúzott Rosta Roland."Az ügyfeleink 95 százaléka már cserélte a nyári gumit télire. Azt tapasztaljuk, hogy az autósok tudatosabban gondolkoznak, mint egy évtizede. A többség nem halasztja az utolsó pillanatra a téli gumik szerelését. Ritka, hogy januárban kérjék a cserét. Hetente pár ilyen autós fordul hozzánk. Négy évszakos gumival pedig alig találkozunk" – mondta Roll Barna, a győri Rapid Gumiszerviz munkatársa.