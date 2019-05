Költöznek a magyar `vasmadarak´ - a Gripenek Pápán állomásoznak - videó, fotók

A "nagyvasak" 10. születésnapja



A NATO teherszállító repülőgépei, a három C-17-es "nagyvas" 2009 óta ereszkedik le Pápán. A 10 éves évfordulót június végén ünneplik, információink szerint azonban nyílt napot nem szerveznek a születésnap alkalmából. A Veszprém megyei városban 2000. augusztusáig két repülőszázad állomásozott 24 MIG-gel. A pápaiak az állandó hanghatások ellenére rendkívül büszkék hagyományaikra, amit a katonai repülés terén értek el.

Utoljára három éve az amerikai F16-os vadászbombázókkísérte olyan sajtóérdeklődés Pápán, mint a magyar "vasmadarak"kedd délelőtt. Először a készenléti szolgálatot ellátó Gripenek érkeztek – teljes fegyverzetben. Három vadászgép folyamatosan őrzi hazánk légterét, a keddi költözés idején is őrködtek, ezért rögzítettek éles rakétákat a szárnyukra.A Gripeneknek bő 10 perc elegendő a Kecskemét-Pápa távolság leküzdésére. Körülbelül negyedóra elteltével folytatódott a költözés, második "hullámban" is három vadászgép jött egyszerre. Ők kicsit bemutatóztak, áthúztak a pápai leszállópálya volt, majd minden gond nélkül értek földet.Az egyik Gripent Kilián Nándor dandártábornok, a Magyar Honvédség Parancsnokságának légierő haderőnem szemlélője, hazánk legmagasabb rangú vadászpilótája hozta Kecskemétről Pápára. Az áttelepülés hátterében az áll, hogy a Modern Városok program részeként a kecskeméti légibázist vegyes (katonai és polgári) használatú repülőtérré fejlesztik."Az előttünk álló legalább fél éves időszak komoly kihívásokat tartogat, de felkészültünk a feladatra, berendezkedtünk a többlaki szolgálatra" - mondta Kilián Nándor dandártábornok. A magyar légierő kötelékében 14 Gripen teljesít szolgálatot. Az első hat Pápán landoló "vasmadarat" hamarosan négy követi; ezek a vadászgépek jelenleg Svédországban vannak "nagygenerálon". További négy magyar Gripen pedig a Baltikumban lát el NATO-feladatokat nyár végéig."Tervezik, hogy ideiglenes hangárt építsenek a Gripeneknek?" - kérdeztük Magasy Zsolt ezredestől, a Pápai Bázisrepülőtér parancsnokától "Igen, tervezés szintjén elkezdődött a mobil hangár kialakítása. Reményeink szerint ez minél hamarabb megvalósul" - hangzott a válasz. Ha ugyanis hónapokon át szabad ég alatt maradnának a Gripenek, ez nem tenne jót a műszaki állapotuknak. Ezek a vadászgépek annyira nagy értékűek, hogy a legapróbb alkatrészek pótlása is milliós tételre rúghat. Kecskeméten, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison nem véletlenül őrzik a "vasmadarakat" légkondiciónált hangárban.Az elkövetkező időszakban nem kell attól tartani, hogy hétfőtől péntekig "Top Gun" zajlana a fejünk fölött. A Gripenek nem veszik majd sokat igénybe a győri légteret, inkább Pápa közvetlen vonzáskörzetében fogják érzékelni a jelenlétüket. "Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legkevésbé zavarjuk a lakosságot, de erős hanghatásokkal számolni kell az elkövetkező időben. Mindenki megértését és türelmét köszönjük!" - hangsúlyozta Magasy Zsolt ezredes.