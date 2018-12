Kisalföld-előfizetéssel olcsóbban tankolhat

A Kisalföldnek mindig előfizetői voltak a legfontosabbak, bizalmukra pedig folyamatosan igyekszünk is rászolgálni. Ahogyan azt bizonyára tapasztalták Olvasóink, időről időre kedvezményeket és kivételes lehetőségeket biztosítunk előfizetőink számára, melyekkel megköszönjük, hogy hűségesek lapunkhoz.Garantáljuk, hogy ezeket az előnyöket a jövőben is élvezhetik. Előfizetőink kedvezőbb áron válthatnak ügyfélszolgálatainkon belépőjegyet koncertekre és egyéb rendezvényekre. A Lapcom Zrt. gondozásában megjelenő saját kiadványainkat – így például a rendkívül népszerű szakácskönyveket - olcsóbban vásárolhatják meg, valamint kedvező áron adhatnak fel családi- és apróhirdetéseket (aktuális akcióinkról bővebben tájékozódhat ügyfélszolgálatainkon) is.Lapunk napról-napra a legfrissebb közéleti információkkal látja el a régióban élőket, rendszeresen beszámolunk a kultúra, a sport legfontosabb történéseiről és emberi történetekről. Évről-évre erősödik a Kisalföld közösségi szerepvállalása is. Alapítványunkon keresztül rendszeresen segítjük a rászoruló családokat. Jó példa erre decemberi karácsonyi akciónk, melyben az alapítványon keresztül nehéz anyagi helyzetben lévő család karácsonyát igyekszünk szebbé tenni Olvasóink segítségével.A már megszokott kedvezmények mellett egy olyan új programot indítunk előfizetőink számára, mellyel akár több havi előfizetési díjat is meg tudnak spórolni. A MOL Nyrt.-vel kötött együttműködési megállapodásunk alapján azon előfizetőink, akik legalább egy éve hűségesek lapunkhoz, vagy új előfizetőként egyéves hűségnyilatkozatot írtak alá januártól, ingyenesen igényelhetnek MOL partnerkártyát. Ezzel literenként 6 forinttal olcsóbban tankolhatnak országszerte több mint 440 MOL üzemanyagtöltő állomáson, ráadásul Multipontokat is gyűjthetnek, melyeket aztán forintra váltva vásárlásra használhatnak fel.Egy magyar autós évente átlagosan 16 ezer kilométert tesz meg, melyhez 1350 liter benzint tankol. Előfizetőink ezen statisztika alapján átlagosan évi 8100 forintot spórolhatnak meg, vagyis több havi Kisalföld árát. Érdemes tehát figyelni felhívásainkat az akció pontos indulási idejéről, hiszen minél gyorsabban csatlakoznak, annál hamarabb vehetik igénybe a kedvezményeket.