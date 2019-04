Nyugaton életmentő volt a kis eső, a megye keletre eső részeit csak megcirógatta, de az országos átlaghoz képest a térség helyzete így is istenes. Most 50-70, egy hónap alatt akár 100 millimétert is kér még a föld, öntözni a legtöbb helyen nem tudnak. Az élelmiszerárak biztosan emelkednek.