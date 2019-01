Két hete már a megyében is kaphatóak az állami horgászjegyek

Két hete már megérkeztek az állami horgászjegyek a Sporthorgász Egyesületek megyei szövetségéhez, s azok a (vizsgázott) horgász egyesületi képviselők, akikkel szerződést kötöttek, elvihetik és árulhatják azokat. A magyar horgász kártyára regisztrált pecások így a korábbiaknál is könnyebben jutnak majd a jegyhez. A tavalyi engedélyek egyébként január 31-ig érvényesek.



A szövetség felhívja a horgászok figyelmét, hogy a 2018-as fogási naplót február 28-ig kell beküldeni, vagy leadni: aki késve teszi, az emelt áron kaphatja majd meg az idei állami jegyet. Állami jegyet horgászkártya nélkül is lehet váltani, élő (befizetett) regisztráció szükséges hozzá. Regisztrálni a megyei szövetség irodájában is lehet,hétköznapokon 8-16 óráig.