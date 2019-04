Révfaluban, a Szentháromság-templom előtt gyülekezünk. Este nyolc óra van. Kaposi Gábor egyetemi lelkész tart püspökerdei keresztutat fiataloknak (Via Crucis by night). Száznál is többen vagyunk. Felmegyünk a töltésre, és ahogy haladunk a Püspökerdő felé, úgy ül el a város zaja.