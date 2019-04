Jöhetnek az akadályok, tartsanak velünk! A Kisalföld is indít csapatot a PannonHajszán

A Kisalföld csapata a PannonHajszán 2018-ban.

Jelentkezés e-mailen



Mind a munkahelyi csapatok, mind az egyetemi versenyzők a következő e-mail címen jelentkezhetnek: info@hajsza.com. Kérjük, a levél tárgyában tüntessék fel: kihívás 2019. Mindkét kihívásban a résztvevőkről, felkészülésükről folyamatosan tudósít portálunk a PannonHajszáig.



csapata számtalan élményt garantál a június 8-án rendezett cseszneki akadályfutás résztvevőinek. A verseny választhatóan 7+ és 14+ km-es útvonala a Bakony festői szépségű ösvényein és a cseszneki vár környezetében halad. Sőt, a várba is be kell mászni a résztvevőknek!Akárcsak tavaly, idén is részt vesz győri szerkesztőségünk a nem mindennapi megmérettetésen. Cséfalvay Attila, Gecsei Ádám, Horváth László, Rácz Róbert és Szeghalmi Balázs egy éve is oszlopos tagja volt a Kisalföld csapatának. Idén Kustán Roland és Szabó Gábor erősíti alakulatunkat."Alighanem túl sokat néztem az Exatlont... Viccet félretéve, engem leginkább a kíváncsiság hajt. Annyit hallottam már a Hajszákról, hogy érdekel, hogyan néz ki a verseny, s hogy mire vagyok képes. Élménynek mindenképpen jó lesz, s ha sikeresen teljesítem a távot, az bevallom, jóleső érzéssel töltene el" – mondta igazán "sportos" kollégánk, Szabó Gábor sportújságíró."Engem az akadályok vonzanak, így legalább megtudom, mire vagyok képes. Tavaly sikeresen végigcsináltam a 7 km-et. Idén az a cél, hogy javítsak a tavalyi időmön" – vette át a szót Rácz Róbert."Nekem ez már hagyomány. Eddig az összes PannonHajszán indultam, minden távon kipróbáltam már magam. Hatalmas élmény évről évre, megvan a sajátos hangulata. Jó látni, hogy egyre többen feszegetik a saját határukat. Várom, milyen új akadályt találtak ki és építenek idén a versenyzőknek" – hallottuk Horváth Lászlótól."A bizonyítási vágy hajt, hogy igenis többre vagyok képes, a teljesítőképességem növelhető. Kíváncsian várom, mit bírok fizikálisan és fejben, miben kell javulnom a jövőben" – mondta Kustán Roland.Nem csak munkatársaink, Önök is próbára tehetik magukat amásfél hónap múlva a cseszneki vár árnyékában. Sőt, értékes nyereményekért is "ringbe szállhatnak"! Munkahelyi csapatokat, egyetemistákat és főiskolásokat invitálunk kihívásra. Minden játékra jelentkező csapat nevezési díjából 20 százalék kedvezményt biztosítanak a szervezők.A kihívásra jelentkező és a 7+ km-es táv élményfutamába nevező, legjobb időt elérő munkahelyi csapat – a négy legjobb futó időeredménye számít – értékes nyereménnyel, a Zirchez közeli Szépalma Hotelben és Ménesbirtokon tölthető hétvégével lesz gazdagabb.A győri egyetemistáknak egyéni vetélkedést kínálunk. A szintén 7+ km-es táv élményfutamában a legjobb négy időeredményt elérő versenyző napijegyet vehet át a VOLT Fesztiválra. Ezen felül testnevelés félév aláírás is jár a futam teljesítéséért. Az egyetemisták, főiskolai hallgatók is 20 százalék kedvezményt kapnak a nevezési díjból, melynek összege május 27-ig 14 ezer forint.olvashatnak bővebben a kihívásról.