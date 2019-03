Ismerjenek meg 13 megyei buszvezetőt, akik balesetmentesen szállítják az utasokat

Az idei díjazott autóbuszvezetők megyénkből (b-j): Gazdag István, Kovács Attila, Horváth Attila, Nagy János, Nagy Kálmán, Ivján József, Szakolczai József, Horváth Zsolt, Pfahnl László, Kiss Ferenc, Csányi Gyula, Markovics Róbert. Felvételünkről hiányzik Czupy András Sopronból.

Az ÉNYKK ünnepi, Győr-Moson-Sopron megyei kitüntetett munkatársai



45 éve a társaság lojális és példamutató munkavállalói:



Battyányi Ernő autószerelő csoportvezető, Győr

Bendes Attila Vince portás, Sopron

Horváth Tibor autószerelő csoportvezető, Győr

Kleizer István autószerelő csoportvezető, Kapuvár



Balesetmentesen vezettek 1,75 millió kilométert :



Gazdag István autóbuszvezető, Győr

Ivján József autóbuszvezető, Győr

Pfahnl László autóbuszvezető, Kapuvár

Szakolczai József autóbuszvezető, Győr



Az Év Autóbuszvezetője kitüntetésben részesült:



Czupy András autóbuszvezető, Sopron

Horváth Zsolt autóbuszvezető, Kapuvár

Markovics Róbert autóbuszvezető, Győr

Nagy János autóbuszvezető, Győr



Az Év Karbantartója kitüntetésben részesült:



Csonka Tamás autószerelő, Győr

Horváth Endre József, autóvillamossági szerelő, Sopron



Vezetői dicséretben részesültek példaértékű munkájukért:



Horváth Attila autóbuszvezető, Győr

Rabi László művezető, Kapuvár



Vezérigazgatói dicséretben részesültek példaértékű munkájukért:



Bedőcs Lajos programfejlesztő, Győr

Csányi Gyula garázsmester és autóbuszvezető, Győr

Kiss Árpád Jánosné műszaki adminisztrátor, Sopron

Polgár Szilárd autóvillamossági szerelő, Győr

Szabó Józsefné igazgatási munkatárs, Győr



Emblémás aranygyűrűben részesültek több évtizedes kimagasló munkájukért:



Takács Erika szolgáltatásfelügyeleti előadó, Győr

Varga Tibor Antal művezető, Győr



Volán Szent Kristóf bronz fokozata kitüntetésben részesült:



Kiss Ferenc autóbuszvezető, Mosonmagyaróvár



Volán Szent Kristóf ezüst fokozata kitüntetésben részesült:



Kelivanov Tímea műszaki asszisztens, Győr



Volán Szent Kristóf arany fokozata kitüntetésben részesült:



Gősi Bálint Jenő autószerelő, Győr

Jeney Gábor területi infrastruktúra csoportvezető, Győr

Kovács Attila autóbuszvezető, Győr

Steczina Zsuzsanna bevételelszámoltatási előadó, Sopron



Volán Plakett kitüntetésben részesült:



Nagy Kálmán autóbuszvezető, Győr

Szár Attila főművezető, Kapuvár

Varga Tibor forgalmi szolgálattevő, Csorna

"Azt tudod jól csinálni, amit szeretsz. Ne csak a pénz számítson a munkádban!" - mondta Hegedüs-Kuti Piroska, az ÉNYKK kommunikációs vezetője ünnepi köszöntőjében.Tömörebben nehéz összefoglalni a buszsofőrök munkáját: óriási felelősség a vállukon, emberéletekért felelnek, miközben az utasok nagy részének erkölcsi elismerése sokkal jelentősebb, mint az anyagi javak.Az ünnepségen elhangzott a mai buszközlekedés két égető problémája: egyre idősebb a sofőrök törzsgárdája, a minőségi utánpótlás óriási erőfeszítéseket igényel, miközben "veteránbuszokkal" is kénytelenek szállítani az utasokat. A közlekedési társaságnál minden nyugdíjazás fájdalmas. Nem csak a múló idő, a távozó kolléga miatt, hanem mert tudják: egyre nehezebb a pótlásuk.Papp László, az ÉNYKK vezérigazgatója is kiemelte ünnepi beszédében, hogy "a jó munkaerő rendkívül felértékelődött napjainkban. Akik díjat vesznek át, nem csupán remek munkatársak, de kiváló emberi tulajdonságokkal is bírnak".Mivel a jelenlegi regionális buszközlekedési társaságokat várhatóan idén összevonják a Volán égisze alatt, valószínűleg a mostani volt az utolsó ÉNYKK-ünnepség. Az átszervezés elsősorban a szellemi munkatársakat érintheti.Végezetül, hallgassunk három kitüntetett buszsofőrt arról, hogy mi kell a balesetmentes vezetéshez. "A közlekedés olyan, mint a társasjáték. Az a titka, hogy mindig figyeljünk a többiekre" - mondta a kapuvári Pfahnl László. A győri Kovács Attila 1976 óta szállítja az utasokat, 43 év alatt 1,7 millió km-et vezetett balesetmentesen. "Mindig igyekeztem korrekten, udvariasan viselkedni az utasokkal. A szerencsének is köszönhető, hogy nem történt baj. Szeretném elérni az 1,75 millió km-et baleset nélkül" - hallottuk tőle.Markovics Róbert 1998 óta buszsofőr, eddig 850 ezer km-et vezetett balesetmentesen, többnyire a Győr-Zalaegerszeg vonalon. "Biztos családi háttér, figyelem és odaadás szükséges a munkához. Négy gyereket nevelünk a feleségemmel, motiváció, hogy a nap végén várnak otthon" - zárta szavait a győri buszvezető.