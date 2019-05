Ismerjék meg Dunántúl legszebb menyasszonyát! - "Mindig is májusi esküvőre vágytam"

A rendhagyó verseny során sok szép emléket és új barátot szerzett a győri fiatal. Fotó: Talán Csaba

Molnár Dóra azt tanácsolja minden menyasszonynak: legyenek hűek önmagukhoz. Fotó: Talán Csaba

Második alkalommal keresték Magyarország legszebb menyasszonyát. Az Esküvő Okosan szervezésében megvalósuló, nem mindennapi szépségverseny május 2-án ért véget egy miskolci, országos döntővel.A végső megmérettetésen az a 12 nő vehetett részt, akik a dunántúli, budapesti, valamint kelet- és közép magyarországi fordulón továbbjutottak.A korona a monorierdői Nagy Klaudia fejére került, két udvarhölgye Balogh Alíz és Méhes Kitti lett. A dunántúli forduló nyertese pedig egy győri fiatal, Molnár Dóra, aki kicsit sem csalódott, hogy nem a dobogón végzett, hiszen rengeteg élménnyel és sok új baráttal gazdagodott."2015. decemberében ismertem meg a páromat. Szombaton házasodtunk össze a Neszmélyi borvidéken, több mint 100 vendég ünnepelt velünk. Mindig is álmodoztam arról, hogy vajon milyen lesz a nagy nap. Gyerekkoromban még a Barbie babámat is menyasszonynak öltöztettem, sőt sokszor rajzoltam menyasszonyt, vőlegényt. Tinédzser korom elején még verset is írtam, amiből kiderül, hogy mindig is májusi esküvőre vágytam".Molnár Dóra a Facebook-on figyelt fel a versenykiírásra, és arra gondolt: mit veszíthet? A novemberi, dunántúli fordulót egyfajta ízelítőnek, felkészülésnek fogta fel. Akkor még viszonylag távolinak tűnt esküvőjük. "Az országos döntő viszont nem sokkal a nagy nap előtt zajlott, így az már jóval sűrűbb időszak volt. Ennek ellenére azt is nagy élményként éltem meg".Dunántúl legszebb menyasszonyát arra kértük, hogy fogalmazzon meg pár tanácsot azoknak a nőknek, akik esküvőjük előtt állnak. "Legyenek önazonosak, ne akarjanak másnak tűnni. Például ne vegyenek fel olyan ruhát, amiben nem fogják jól érezni magukat" - mondja Molnár Dóra, aki két megható pillanatot is elmesélt saját esküvőjükről."Írtunk egymásnak egy levelet, amit az anyakönyvvezető olvasott fel a gyűrűhúzáskor. Nagyon meghatódtam, meghatódtunk abban a pillanatban. A másik legszebb emlék pedig az, amikor a párom elénekelt egy romantikus dalt. Van egy zenekara, akikkel hobbiból zenél".Molnár Dóra egyúttal főszervező is volt, a legtöbb segítséget párjától, legjobb barátnőjétől és édesanyjától kapta."Anyukám korábban is mindenben segítőkész volt: 20 éves koromban komoly életmódváltásba kezdtem, amit főként neki köszönhetek, hiszen a tudatos táplálkozáshoz kapcsolódik a szakmája.A középiskola után közgáz szakon tanultam, mellette pultosként és pincérként dolgoztam. Az egyetem alatt egy kisebb válságba kerültem (testileg-lelkileg), és kellett egy kis idő, hogy eldöntsem: valójában mit szeretnék. Ez az egészségemre is komoly hatással volt, egyik pillanatról a másikra 92 kilóra nőtt a súlyom.Szép lassan - édesanyám támogatásának köszönhetően - kialakult bennem a tudatosság, kiegyensúlyozottság. Hosszas útkeresés után találtam rá a HR-es pályára, elhelyezkedtem édesapám vállalkozásában és közben elvégeztem a nemzetközi igazgatás szakot a Széchenyi Egyetemen.Egyre jobban beindult a karrierem és ma már odafigyelek a táplálkozásra, a rendszeres mozgásra. Jelenleg 60 kiló körül van a súlyom, de inkább a formát nézem, nem a számokat. Konditerembe járok, otthon taposógépet használok és eljárok futni is, lassan érlelődik bennem egy félmaraton ötlete".