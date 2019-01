Így működik a szolgáltatási csekk az Ausztriában takarítóknak

Úgy tudom, bevezetnek az Ausztriában dolgozó takarítóknak – azoknak, akik hetente egyszer mennek egy magánházhoz – egy úgynevezett munkaszolgáltatási csekk szolgáltatást. Mit jelent ez? Mit érdemes róla tudni?



Mi is az a Dienstleistungsscheck? A neve szolgáltatási csekknek fordítható le. Egy egyszerű foglalkoztatási és kifizetési mód, amit azok vehetnek igénybe, akik rövidebb ideig végeznek munkákat magánháztartásokban.

Ezt a fajta foglalkoztatási formát nem most vezetik be és már többször írtunk is róla a Kisalföld IngáZóna rovatában. Az úgynevezett Dienstleistungsschecket leggyakrabban a takarítók választják. Ez egy határozott idejű foglalkoztatást jelent, ami egy hónapra szól és minden hónapban megújítható, újraindul, tehát nem jelent határozatlan idejű foglalkoztatást. A maximumbér 600,07 euró lehet havonta. S ha nem lépi át a bér a havi 438,05 eurót, akkor csak baleset-biztosítást jelent a munkavégzés idejére. Ha átlépi ezt az összeget, akkor már társadalombiztosítási és nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség is keletkezik.



Ilyen típusú foglalkoztatásban lehet alkalmazni a gyermekfelügyeletre, a háztartási munkára és az egyszerű kerti munka elvégzésére felvett személyt. Az adminisztrációt ilyenkor a munkaadó és a munkavállaló közösen végzi, online módon vagy papíralapon. S egyszerre több munkáltatója is lehet a dolgozónak ilyenfajta foglalkoztatási formában, ilyenkor arra kell figyelni, hogy a bérek ebben az esetben összeadódnak, így a dolgozónak egyéb fizetési kötelezettsége is keletkezhet. Például plusz-tb vagy -adó fizetéséről lehet szó.



