Így közlekednek a buszok az ünnepek alatt a megyében - mutatjuk a menetrendeket!

Az ünnepi menetrendekkel kapcsolatos részletes tájékoztatás az alábbi linkeken érhető el:

Karácsonykor és év végén változik a helyi és helyközi autóbuszok közlekedési rendje. Az elmúlt évekhez hasonlóan, december 24-én, szenteste napján a megszokott menetrendektől eltérően több településen 16 óráig, máshol ritkábban és korlátozásokkal közlekednek az autóbuszok. December 25-én, 26-án, 31-én és 2019. január 1-én ünnepi menetrend lesz érvényben. Január 2-án, szerdán már a munkanapokon megszokott menetrend szerint indulnak a járatok.Kérjük utasainkat, hogy időben tervezzék meg az ünnepi időszak alatti utazásukat, és indulás előtt tájékozódjanak a busztársaságok honlapján. A megnövekvő forgalom miatt érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, biztosítva a helyet az utazásra. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben online is kényelmesen megváltható. Az így vásárolt menetjegy kinyomtatható, vagy felszálláskor erre alkalmas készülékén az autóbusz-vezetőnek is felmutatható a VOLÁNBUSZ Zrt., a DAKK Zrt. és az ÉNYKK Zrt. járatain.